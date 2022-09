Salisburgo-Milan 1-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Potevamo fare meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo il pareggio per 1-1, del “suo” Milan, contro il Salisburgo allenato da Matthias Jaissle.

Il tecnico rossonero non butta via il pareggio, ma ammette che la sua squadra poteva senza dubbio fare meglio: “E’ un buon risultato, non abbiamo fatto una prestazione di alto livello purtroppo. Loro sono partiti meglio di noi, poi noi siamo cresciuti. Potevamo fare meglio”.

E’ mancata lucidità soprattutto sulle seconde palle. Serviva soprattutto maggior velocità nel momento in cui venivano impostate le manovre offensive. Il Milan ha sofferto soprattutto il pressing del Salisburgo, perdendo qualche pallone di troppo.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Come dichiarato dallo stesso Pioli, la vittoria della Dinamo Zagabria contro il Chelsea, dimostra che non esistono partite facili e scontate in Champions League. La prossima partita dei rossoneri, in questo senso, avrà già un’importanza vitale, per le sorti del girone E.

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla anche dei calciatori subentrati in campo, nel corso della ripresa: “Sono entrati bene. Dest è arrivato da poco, però ha delle qualità importanti. Origi ha avuto un’estate difficile, ha bisogno di giocare e di minuti. Pobega ci ha messo le sue caratteristiche, cioè fisicità e inserimenti. Sono soddisfatto, con tutte queste partite, tutti hanno bisogno di giocare”.