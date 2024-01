Salernitana-Roma, De Rossi: “Aouar può giocare, Rui Patricio? Non cambio idea su di lui”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Salernitana.

Sarà sicuramente una sfida dal sapore particolare per Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi che si ritrovano su un campo da calcio in uno splendido incrocio tra “eroi” del Mondiale 2006.

Sia la Roma, che la Salernitana, hanno ambizioni importanti per la sfida dell’Arechi che rilancerebbe, in caso di esito positivo, le ambizioni della compagine che prevarrà.

Daniele De Rossi è alla prima trasferta da affrontare in Serie A dopo la vittoria casalinga, al debutto da allenatore della Roma, contro l’Hellas Verona.

Proprio l’ex centrocampista e bandiera dei giallorossi ha parlato in conferenza stampa aprendo con un sentito complimento a Jannik Sinner, tennista italiano vincitore dell’Australian Open: “E’ emozionante essere rappresentati da uno come lui. Sinner è un ragazzo pulito ed educato, non lo conosco bene ma sembra una gran bella persona”.

Tornando al match, la prima domanda è sugli indisponibili e sulle gerarchie in porta dopo l’errore di Rui Patricio contro il Verona: “In porta non cambio idea, Rui Patricio è il nostro portiere e un errore non cambia la mia opinione. Svilar lo conoscevo meno, mi ha impressionato per completezza e serietà, ma Rui resta il nostro titolare, ci ha salvato spesso. Gli infortuni? Smalling si sta allenando con Kumbulla, stanno facendo il loro percorso con lo staff medico. Non so quando potranno tornare, sono infortuni lunghi. Cristante ci sarà, è uno dei nostri punti fermi.”.

Sulla Salernitana: “Sarà una sfida difficile, non ho mai giocato a Salerno quindi sono curioso di capire che ambiente ci sarà. La Salernitana ha un bravo allenatore e tanta qualità offensiva, oltre che giocatori esperti come Candreva o Fazio. Hanno sempre messo in difficoltà gli avversari che avevano di fronte”.

Sulle parole di Mourinho, prima dell’esonero, di un problema di personalità di alcuni giocatori: “Bisogna chiedere a Mou, io vedo giocatori con personalità, mi piace se questo gruppo viene definito “squadra di banditi” perché nel calcio bisogna essere spigolosi e saper vincere anche in maniera sporca”.

Su Dybala, Mancini e gli altri calciatori in rosa: “Paulo sta bene, si è allenato al 100% e lo vedo brillante. Anche Mancini è pronto per la partita di Salerno. Aouar? Ha giocato in Coppa d’Africa quindi è allenato, sicuramente ha avuto un po’ di problemi per il viaggio ma è pronto per giocare”.