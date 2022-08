Salernitana-Roma 0-1, Mourinho: “Dybala e Zaniolo perfetti, la squadra è stata matura”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana.

C’era grande attesa nel vedere in campo la nuova Roma di Josè Mourinho e i giallorossi non hanno disatteso le aspettative.

I capitolini hanno vinto il primo incontro stagionale superando la Salernitana per 1-0 grazie alla rete di Bryan Cristante che si prende la scena nella serata in cui Mourinho ha scelto di inserire il tridente magico formato da Zaniolo, Abraham e Dybala.

Anche Josè Mourinho, in conferenza stampa, si dichiara soddisfatto della prestazione evidenziando il fatto che gli è piaciuto tutto della prestazione dei suoi ragazzi.

Ovviamente, sarebbe bello poter vincere sempre le partite con 3 o 4 gol a zero, ma lo Special One è rimasto piacevolmente sorpreso della grande maturità che la squadra ha dimostrato di avere nella gestione del risultato.

La squadra si è mossa bene e soprattutto non ha rischiato quasi nulla nel confronto contro la Salernitana.

Ecco perché Mourinho ha voluto continuare con una sorta di battuta, ricordando che la scorsa stagione queste partite finivano spesso e volentieri male o soffrendo.

Cosa, però, che non è successa nel match dell’Arechi anche perché la gente che è entrata in campo non era votata ad “uccidere” la partita, ma a gestirla.

Queste dichiarazioni possono essere anche una importante indicazione di mercato che potrebbe portare alla Roma un nuovo attaccante.

C’è spazio anche per i complimenti a Davide Nicola: Mourinho, infatti, rimarca il fatto che questa Salernitana abbia molto più talento dello scorso anno e che stanno giocando bene anche grazie a un allenatore che ha portato la mentalità giusta a questa squadra.