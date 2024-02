Video gol-highlights Salernitana-Empoli 1-3: sintesi 09-02-2024

Video gol-highlights Salernitana-Empoli 1-3: l’autogol di Zanoli, e le reti di Niang e Cancellieri, affossano la Salernitana, che si era momentaneamente illusa con Weissman.

Salernitana-Empoli 1-3: colpaccio esterno dei toscani, che allontanano la zona calda.

Primi 20 minuti bruttini, così serve un’autorete di Zanoli per sbloccare l’incontro. La Salernitana, pericolosa nel finale di primo tempo, trova il pari con Weissman nella ripresa.

Ci pensano ancora Niang e Cancellieri a spegnere le velleità campane, e le speranze di una salvezza che per la truppa di Inzaghi si è resa proibitiva.

La sintesi di Salernitana-Empoli 1-3

Partita molto bloccata nei primi minuti, in cui prevale la paura di non prendere gol. Si registrano appena due tiri, per giunta neanche nello specchio, nel primo spicchio di gara.

La partita si sblocca, però, al 25′: deviazione sfortunata di Zanoli, a battere Ochoa, su tiro-cross di Cambiaghi.

L’Empoli avrebbe un’occasione per raddoppiare in contropiede: palla recuperata a centrocampo, e portata avanti da Zurkowski. Lo scarico su Cerri si rivela, però, scelta sbagliata, dacché l’attaccante temporeggia e viene rimontato da un difensore.

Continua a dominare la gara la squadra di Nicola: Liberato Cacace centra per Cerri, che manda poco alto il pallone, di testa.

Acuto della Salernitana: Boateng apparecchia per Dia, che si gira e calcia di sinistro. Palla fuori. Grassi manda alto colpendo di testa, ma è ancora la Salernitana a provarci con un tiro di Kastanos, messo in angolo dal portiere.

Inizio di ripresa equilibrato: l’Empoli prova a colpire in contropiede con Cerri, mentre la Salernitana va al tiro con Candreva, parato da Caprile.

Ancora in avanti la Salernitana: Candreva apparecchia per Dia, ma la conclusione dell’attaccante è imprecisa. Ci prova Cacace, con un tiro dalla distanza che non trova il giusto effetto.

E’ la Salernitana, comunque, a pareggiare: Candreva centra per la testa di Weissman, che indisturbato batte Caprile.

Negli ultimi minuti, la Salernitana prova a gettarsi in attacco. Eppure, l’episodio chiave volge a sfavore dei campani: un contatto tra Fazzini e Pellegrino, in area granata, determina la massima punizione per l’Empoli.

Dal dischetto va Niang, che mette dentro il 2-1.

A mettere il sigillo sulla partita provvede Cancellieri: l’ex Lazio riceve da Niang in area, si libera di un avversario, e deposita dove Ochoa non può arrivare.

Sono tre punti che lanciano i toscani a quota 21 punti, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, mentre affossano definitivamente la Salernitana, cui servirebbe recuperare sei punti per salvarsi.

Highlights e Video gol di Salernitana-Empoli 1-3

Il tabellino di Salernitana-Empoli 1-3

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

A disposizione: Costil, Allocca, Sambia, Martegani, Simy, Gomis, Weissman, Coulibaly, Ikwuemesi, Tchaouna, Vignato, Pirola, Legowski.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Kovalenko, Niang, Cancellieri, Fazzini, Destro, Bastoni.

Allenatore: Davide Nicola.

Marcatori: 25′ Zanoli (autogol, S), 69′ Weissman (S), 88′ Niang (E), 90+4′ Cancellieri (E)