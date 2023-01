Salernitana-Napoli, Spalletti: “Match molto difficile. Nicola grande allenatore. Kvara non giocherà”

Alla vigilia della sfida tra Salernitana e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli riparte dalla sconfitta clamorosa in Coppa Italia contro la Cremonese. Un po’ troppa sufficienza da parte della squadra che stava comunque vincendo a pochi minuti dallo scadere. Prima i supplementari e poi i fatali calci di rigore che andavano sicuramente evitati. Lo stesso ha pensato Luciano Spalletti che adesso pensa solo al derby contro la Salernitana.

Di fronte avrà una squadra affamata ma soprattutto arrabbiata dopo gli otto gol presi dall’Atalanta. In panchina è ritornato Nicola che è un grande allenatore che ha a disposizione una squadra che non molla mai. Anche se era in svantaggio di cinque reti contro i bergamaschi, la Salernitana ha continuato a giocare mettendoci il cuore. Sarà sicuramente un match molto duro.

Spalletti non potrà contare su Kvara che è ancora influenzato. Ci si aspetta tutto da Osimhen che ha sta avendo sempre di più una crescita esponenziale. L’attaccante si sta evolvendo insieme anche a tutta la squadra. Davanti a sé avrà sicuramente un futuro splendente. Anche Elmas dovrà far vedere le cose fatte finora.

Il Napoli, però, non potrà contare dell’appoggio dei propri tifosi in trasferta. Per due mesi i supporters azzurri non potranno seguire la propria squadra, in seguito ai tafferugli con i tifosi romanisti. Una perdita importante per il tecnico e per i calciatori che cercheranno di dare il massimo anche senza tifo.