Salernitana-Napoli, Rudi Garcia: “Domani bisogna portare a casa il risultato. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo col Milan”

Alla vigilia della sfida tra Salernitana e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli sarà impegnato nel derby campano contro la Salernitana. Gli azzurri arrivano dal pareggio in rimonta per 2-2 contro il Milan con un primo tempo sicuramente non all’altezza delle aspettative. Sicuramente l’obbiettivo sarà ripartire dal secondo tempo che si è visto domenica sera che è stato migliore

Alla domanda se con 7 punti sotto all’Inter, Rudi Garcia ha deciso di non rispondere. La partita di domani dovrà avere un solo risultato ossia la vittoria. L’obbiettivo è sicuramente migliorare la fase realizzativa anche perché dopo il pareggio, la sua squadra era riuscita ad arrivare davanti alla porta senza mai riuscire a concretizzare.

Su Lindstrom è probabile che abbia più spazio. Per lui solo qualche sprazzo di partita anche perché non si può togliere il posto a Kvara o Politano che nelle ultime partite sono stati davvero determinanti. Il derby sarà una partita davvero molto importante per entrambi le parti e la Salernitana farà di tutto per rendere la vita impossibile al Napoli.

Il rendimento tutto sommato è positivo ma si dovrà sicuramente migliorare in molti aspetti. L’ambizione, la fiducia e la personalità saranno gli ingredienti principali così come anche il coraggio che non deve mancare. Osimhen sta migliorando e si sta allenando per recuperare ma sicuramente rimarrà in panchina in questa partita.