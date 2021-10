Salernitana-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 31-10-2021

Dove vedere Salernitana-Napoli, 11° Giornata di Serie A 2021-2022 Domenica 31 Ottobre 2021 ore 18:00. La partita Salernitana-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

In attesa di scendere in campo questa sera al Maradona contro il Bologna di Sinisa Mihajlović, nel posticipo della 10° giornata di campionato in Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti guarda anche all’importante match che domenica pomeriggio alle 18:00 lo vedrà affrontare in trasferta, sul terreno dell’Arechi, la Salernitana di Stefano Colantuono.

Salernitana-Napoli, 11° giornata Serie A 31-10-2021.

Gli azzurri puntano ovviamente a confermarsi in scia del Milan, vittorioso per 1-0 sul Torino di Ivan Juric nell’anticipo di martedì e ospite della Roma di José Mourinho domenica sera. I granata, invece, cercano il secondo exploit consecutivo, dopo quello di Venezia, per provare ad allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Sulla carta, non dovrebbero esserci problemi per Insigne e compagni che, nettamente più forti della formazione salernitana, dovrebbero riuscire a portare tranquillamente a casa i tre punti. Ad ogni modo, come si è soliti dire in questi casi, l’ultima parola spetta, come sempre, al campo.

Come vedere Salernitana-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Salernitana-Napoli

Competizione: Serie A (11° giornata)

Data: domenica 31 ottobre 2021

Orario: 18:00

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Salernitana-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18:00 di domenica 31 ottobre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra granata ed azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match dello Stadio Arechi sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Marco Parolo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra salernitani e partenopei è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Salernitana-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Napoli

La telecronaca di Salernitana-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Salernitana-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Colantuono dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Belec in porta. Davanti a lui, Zortea, Gyomber, Gagliolo e Ranieri. Centrocampo a tre con Obi, Di Tacchio e Kastanos. In attacco, il tridente formato da Bonazzoli, Simy e Ribery.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio ad Anguissa e Fabian Ruiz con Politano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Salernitana (4-3-3): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Bonazzoli, Simy, Ribery.

Allenatore: Stefano Colantuono.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Salernitana e Napoli sono complessivamente 22 (2 in Serie A, 12 in Serie B, 8 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 8 vittorie degli azzurri, 3 dei granata e 11 pareggi. 31 i gol segnati dai partenopei, 20 quelli messi a referto dai salernitani.

Se consideriamo solo i precedenti in massima serie il bilancio parla di 2 pareggi terminati rispettivamente 3-3 (Salerno, 2 novembre 1947) e 0-0 (Napoli, 11 aprile 1948). L’ultimo precedente in assoluto tra le due formazioni risale a Napoli-Salernitana 3-0 del 16 agosto 2009 (terzo turno Coppa Italia 2009-2010). L’ultima sfida in terra granata è invece Salernitana-Napoli 0-0 del 4 aprile 2004 (Serie B 2003-2004).

La Bersagliera non batte il Napoli dal 2-0 interno del 24 novembre 2002 (Serie B 2002-2003), mentre i partenopei non vincono in casa dei granata dallo 0-1 del 18 agosto 1982 (1° giornata fase a gironi Coppa Italia 1982-1983).

