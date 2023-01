Salernitana-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Theo e Giroud disponibili”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida tra il “suo” Milan e la Salernitana guidata da Davide Nicola.

Dopo la pausa per il Mondiale ricomincia il campionato dei rossoneri e la prima partita sarà un match difficile contro una Salernitana, che nel corso di questa stagione ha mostrato cose molto interessanti. Sarà una partita molto difficile per il Milan. La squadra deve dimostrare di essere affamata e deve cercare di fare più punti possibili.

L’allenatore del Milan descrive la situazione riguardante la rosa dei calciatori a disposizione: “Theo e Giroud li ho ritrovati bene mentalmente e fisicamente. C’è delusione dopo aver perso la finale, ma sono tornati bene. Sono disponibili. Maignan ancora non sappiamo quando rientrerà. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. Non mi interessa cosa dicono in Francia. La cicatrice non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare “.

L’ex allenatore di Lazio e Inter afferma che lui e il suo staff stanno lavorando per diminuire il numero degli infortunati. Settimana prossima verranno recuperati altri calciatori, i quali si uniranno al gruppo.

Salernitana-Milan, 16° Giornata di Serie A

Per quel che riguarda il reparto avanzato, gli infortuni di Rebic e Origi non saranno lunghi, ma se ci sarà la possibilità di rinforzare la squadra, la società saprà farsi trovare pronta, cogliendo le opportunità.

Pioli descrive la partita di domani: “Affronteremo la gara con decisione. E’ una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre, hanno 9 punti in più dell’anno scorso”.

Il tecnico dei rossoneri inoltre si aspetta dei miglioramenti sostanziali da Adli e De Ketelaere, i quali, nel corso della prima prima parte di stagione, hanno faticato ad imporsi nello scacchiere rossonero. Il belga sta facendo la preparazione con la squadra rossonera, a differenza della prima parte della stagione. Il francese deve alzare il livello per mettere in difficoltà l’allenatore del Milan.

La squadra rossonera se vuole trascorrere un 2023 ricco di soddisfazione dovrà alzare nettamente il suo livello. Non sarà facile per nessuno riprendere dopo una pausa lunga più di 50 giorni. Tutte le squadre si sono allenate e hanno disputato amichevoli, ma certamente le gare ufficiali sono tutte un’altra cosa.