Salernitana-Milan 2-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Non siamo stati così precisi e lucidi nel gestire la palla”

E’ uno Stefano Pioli molto deluso quello che interviene ai microfoni, dopo il pareggio del suo Milan, per 2-2, ottenuto contro la Salernitana, allenata da Davide Nicola.

Parlando della partita, si è così espresso il tecnico rossonero: “Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Avevamo cominciato bene, ma non siamo stati così precisi e lucidi nel gestire la palla. Abbiamo commesso anche degli errori in fase difensiva. Dovevamo fare di più.”

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli non parla di presunzione della squadra, ma certamente oggi in campo, è mancata la qualità. La squadra è stata troppo frenetica e non è riuscita a gestire il vantaggio, arrivato grazie al gol di Messias. Certamente la squadra doveva e voleva giocare una partita migliore. La prestazione della squadra, ha di conseguenza penalizzato i singoli, non nella loro miglior serata.

Inutile piangere sul latte versato, il Milan, secondo il suo allenatore, deve riprendere la corsa verso il suo traguardo, già a partire dalla prossima partita, Venerdì in casa, contro l’Udinese. Il campionato è molto equilibrato, le prime cinque corrono molto, così l’equilibrio è molto sottile.

