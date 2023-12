Salernitana-Milan 2-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Abbiamo commesso delle disattenzioni che a questi livelli non ci si può permettere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il pareggio per 2-2, contro la Salernitana allenata da Filippo Inzaghi.

Il tecnico rossonero non è soddisfatto della partita disputata dai suoi ragazzi: “Lascia rimpianti come tante volte stiamo facendo in stagione. Forse la cosa più difficile era sbloccare la partita e noi ce l’abbiamo fatta, controllando bene la partita. Abbiamo commesso delle disattenzioni che a questi livelli non ci si può permettere. Poi chiaro, siamo riusciti a rimontare, ma non è quello che volevamo”.

Ci vuole un’altra mentalità per avere continuità di risultati nelle partite. Mancano spesso attenzione, concentrazione e intensità e nei due gol presi, si vede benissimo.

Il Milan ha reagito e ha trovato il pareggio, ma non basta. Ha cercato di vincerla creando delle altre occasioni, ma per competere per le posizioni di vertice, tutto questo non basta.

Pioli torna a parlare del tema degli infortuni, a causa del K.O. di Tomori: “È difficile, onestamente sono tanti. Fik è uno di quelli che stava giocando di più, stava anche bene. È un problema che dobbiamo cercare di risolvere in tempi brevi ma che in questo momento ci vede sicuramente in difficoltà.

Il Milan sta cercando di risolvere questo problema (30 infortuni in stagione, di 21 calciatori della Rosa), ma ad oggi i risultati non si stanno vedendo.

Pioli inoltre dichiara che se il Milan non riesce a vincere queste partite, significa che non è ancora una grande squadra. I rossoneri dovevano e potevano fare meglio.