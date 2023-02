Video Gol e Highlights Salernitana-Lazio 0-2 , 23esima giornata di Serie A: doppietta di Immobile, il quale sale a quota 191 reti in Serie A!

La sfida vede il rientro su una panchina di Serie A di Paulo Sousa. Il tecnico lusitano è transitato per il nostro campionato alla guida della Fiorentina, con la quale riuscì ad ottenere un quinto ed un ottavo posto finale. Durante la prima stagione, però, riuscì a portare, per un certo periodo, la viola in testa al campionato dopo un tempo piuttosto lungo di assenza.

Il suo esordio, però, non è dei migliori. Dopo un piccolo spazio nel primo tempo, la formazione granata subisce il palleggio e le giocate degli ospiti. Una doppietta di Immobile stende le illusioni di una ripresa dei padroni di casa. Terza sconfitta consecutiva, 21 punti in campionato, solo quattro di vantaggio nei confronti della zona retrocessione. La situazione comincia a farsi preoccupante!

Lazio che vince e convince. Si riprende la quarta posizione momentanea a 42 punti, un punto in più dei giallorossi in attesa della loro partita di stasera contro il Verona.

Video Gol Highlights Salernitana-Lazio, 23esima giornata di Serie A 2022/23

Sintesi di Salernitana Lazio 0-2

Partita che inizia abbastanza tranquilla, con nessuna occasione particolare nei primi cinque minuti.

Poi vengono fuori i padroni di casa, con Vilhena che serve Candreva sulla destra. Il calciatore azzurro prova una conclusione con il destro, ma Casale devia in angolo. Un minuto dopo ancora granata in avanti con Piatek che prova una conclusione con il sinistro da posizione centrale. Provedel, però, blocca senza problemi la conclusione.

Salernitana-Lazio. Poi si fanno vedere i biancocelesti dalle parti di Sepe. Prima con Felipe Anderson che serve ottimamente Immobile, il quale viene fermato dalla chiusura di Daniliuc. Poi con una giocata in profondità, controlla la sfera e la calcia ad incrociare. Sulla traiettoria si muove prontamente Sepe che riesce a deviare il pallone in calcio d’angolo.

Prima del quarto d’ora ancora Candreva che si fa vedere dalle parti di Provedel. L’azzurro è il più pericoloso dei suoi, dopo l’ottima prestazione della partita d’andata con una rete messa a segno all’Olimpico. La conclusione del laterale azzurro, piuttosto defilata, è insidiosa e termina di non poco a lato della porta di Provedel.

A metà della ripresa occasione clamorosa per gli ospiti. Felipe Anderson prova a girare un pallone proveniente da corner calciato da Luis Alberto. La sfera colpisce l’esterno della rete, di poco fuori.

Verso la mezz’ora occasione d’oro per gli ospiti! Dopo un’azione manovrata di Luis Alberto, l’assist per Vecino, il quale da centro area si troval’occasione per colpire in porta, ma senza successo per la deviazione in angolo di Daniluic!

Cinque minuti più tardi ancora occasione per gli ospiti. Anderson per Immobile, il quale vede libero e serve Pedro. Lo spagnolo calcia di prima dal vertice sinistro con un destro a giro, ma trova Sepe attento che respinge con i pugni.

Salernitana-Lazio. Al quarantesimo minuto grande occasione per i padroni di casa! Cross di Bradaric dalla sinistra, Provedel sbaglia il tempo d’uscita, pallone che termina tra i piedi Candreva, il quale scarica una botta con il destro che provoca un grande intervento del portiere biancoceleste!

Secondo tempo in cui parte forte la formazione biancoceleste. Grandi azioni manovrate, palla a terra, con pochi tocchi di ciascun calciatore per liberare il compagno in posizione migliore.

Al terzo minuto Pedro prova la conclusione con il destro sul primo palo. Attento Sepe che para, ma poi riprende il pallone la formazione ospite e per poco non viene servito Luis Alberto, anticipato da un difensore granata.

VANTAGGIO LAZIO! Primo vero errore della formazione di casa. Marusic sulla destra ha spazio, avanza e poi effettua un lungo traversone rasoterra sul secondo palo. Si avventa sulla sfera Immobile che da buona posizione con il piatto destro infila un incolpevole Sepe!

RADDOPPIO BIANCOCELESTE! Sei minuti più tardi intervento pericoloso in area di rigore dei padroni di casa. Immobile viene fermato in maniera irregolare in area di rigore dal portiere Sepe in uscita. L’arbitro Abisso, dopo il consulto del VAR, concede il penalty. Tiro dal dischetto calciato in maniera impeccabile dall’attaccante campano, angolato al punto giusto, che ha reso difficile il tentativo di respinta di Sepe!

Tentativi die granata di accorciare le distanze. A dieci minuti dal termine cross di Bradaric per Valencia, il quale colpisce a rete, ma trova l’opposizione di Casale e Provedel.

Ma poco dopo l’ottantesimo minuto sono ancora i biancocelesti a rendersi pericolosi. Calcio d’angolo di Luis Alberto che prova a beffare Sepe, il quale è attento e respinge con i pugni.

Salernitana-Lazio. Biancocelesti che agiscono in contropiede sfruttando gli spazi concessi dalla formazione granata. A tre minuti dal termine lancio di Anderson per Cancellieri che viene steso da Kastanos in area di rigore.

Luis Alberto calcia dal dischetto, ma Sepe intuisce il suo tiro ad incrociare e para! Si rimane sullo 0-2 per i biancocelesti.

Non succede più nulla. Fischio finale del signor Abisso.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Lazio 0-2 :

Tabellino di Salernitana-Lazio 0-2

Marcatori: 15′ st Immobile (L), 24′ st Immobile su rig. (L)

Assist: 15′ st Marusic (L)

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola (30′ st Sambia); Candreva, Coulibaly, Crnigoj (31′ st Lovato), Bradaric; Vilhena (01′ st Valencia), Bonazzoli (14′ st Kastanos) ; Piatek (30′ st Botheim). Allenatore: Paulo Sousa.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Vecino (33′ st Basic), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (42′ st Cancellieri), Pedro (33′ st Romero). Allenatore: Maurizio Sarri.

Ammoniti: 44′ pt Vecino (L), 11′ st Pirola (S), 39′ st Valencia (S), 44′ st Bronn (S), 47′ st Daniliuc (S) Espulsi: 44′ st Bronn (S)

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)