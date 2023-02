Salernitana-Juventus, dove vedere il match valido per la 21ª giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 07 febbraio alle 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. Salernitana- Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Salernitana-Juventus. Una partita da non sbagliare in casa bianconera. Dopo la batosta subita una settimana fa con la sconfitta meritata per 0-2 in casa contro il Monza, un’altra piccola sulla strada dei torinesi.

Una settimana in cui Allegri ha voluto chiarire, se ce ne fosse bisogno, che l’obiettivo attuale dei bianconeri è la salvezza. Non potrebbe essere altrimenti, dato che nelle ultime tre partite ha ottenuto altrettanti risultati negativi, tra cui due sconfitte ed un pareggio. Una media da retrocessione, che va assolutamente invertita.

Il tecnico livornese ha voluto richiamare alla concentrazione i suoi ragazzi. In un momento delicato occorre concentrarsi sulle difficoltà e cercare di superarle. Lo sottolineano le sue parole al termine del match con il Monza:

“Alibi e scuse non ce ne sono, c’è solo da rimettere la testa in tutta serenità, con la responsabilità che dobbiamo avere. Se fino ad ieri la squadra aveva fatto 38 punti, ora bisogna essere consapevoli e ribaltare la situazione che momentaneamente la squadra vive. 23 punti, quindi bisogna fare altri punti che ci portano alla salvezza. Questa è la realtà, perché se non guardiamo la realtà ci facciamo male”.

Salernitana-Juventus, 21esima giornata della Serie A 2022/23

La Salernitana, dopo un lungo periodo di 7 partite in cui non è riuscita a vincere, ha rialzato la testa superando il Lecce in uno scontro salvezza molto importante. Sicuramente, questo risultato avrà la capacità di galvanizzare gli uomini di Nicola. Saranno pronti a scendere in campo e dare tutto pur di strappare un pareggio ai bianconeri.

Prima di quest’ultimo incontro l’ultimo successo è datato 30 ottobre 2022, un sorprendente quanto meritato 1-3 all’Olimpico contro la Lazio. Ora ha 21 punti, 8 in più rispetto alla zona retrocessione.

Guarda Juventus – Atalanta in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Salernitana-Juventus , dove seguirla in diretta TV e streaming

Partita: Salernitana-Juventus

Salernitana-Juventus Data: 07 febbraio

07 febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Salernitana-Juventus , match della 21ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Salernitana-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Salernitana-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

La telecronaca di Salernitana Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Salernitana Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Salernitana-Juventus, le ultimissime

Modulo differente per la Salernitana, con un classico 4-4-2. Davanti a Ochoa, il nuovo portiere messicana acquistato nel mercato invernale, la coppia difensiva sarà composta da Troost-Ekong e Bronn, mentre sulla fascia agiranno Sambia da una parte e Bradaric dall’altra. Conferma per Candreva nella zona esterna, dall’altra per Vilhena. La coppia centrale sarà composta da Coulibaly e Bohinen a supporto della coppia di attaccanti composta da Piatek e Dia.

Si torna al 3-5-2 per la Juventus. Szczesny tra i pali e la difesa con Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mediana i centrali Locatelli e Fagioli mentre sulle fascia si rivede Cuadrado, in quella opposta consueto spazio per Kostic. Per l’attacco nuove combinazioni, visto che Di Maria affiancherà il giovane Kean

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean