Salernitana-Juventus, dichiarazioni pre-partita, Allegri “A Salerno sarà una gara diversa da quella di giovedì, domani scelgo chi gioca in attacco.”

Dopo il successo casalingo in Coppa Italia per 6-1 contro la Salernitana, la Juventus prova a ripetersi contro i campani anche nella prossima sfida di campionato in programma all’Arechi di Salerno, nel tentativo di restare attaccati al treno scudetto.

Max Allegri, allenatore della Juventus – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i granata: “Le insidie domani ci sono, perché giocare a Salerno non è mai semplice. Lì troveremo un ambiente molto ostico, soprattutto dopo la vittoria loro nello scontro diretto contro il Verona. La partita di Coppa Italia, invece, è stata una gara a sè, mentre domani sarà totalmente un’altra partita. Domani bisognerà fare una gara molto attenta perché è l’ultima del girone d’andata e dovremmo concludere al meglio questa prima parte.”

Il tecnico ha poi continuato sulle proprie scelte: “Io non mi preoccupo molto della continuità, per me sia chi gioca dall’inizio che chi subentra deve dimostrare di essere un giocatore importante. Anche l’altra sera nel momento in cui sono stati fatti i cambi sono entrati giocatori che comunque hanno fatto molto bene come Weah e Yldiz.”

Su Kean: “Kean non ha ancora fatto nulla di allenamento, in questo momento è ancora indietro e di conseguenza mancherà ancora tempo prima di riaggregarlo. Io spero di averlo il prima possibile anche perché ci sono molte partite e averli tutti a disposizione è sempre un bene. Sicuramente domani dovrò spezzare la partita a qualcuno e tra l’altro mancherà anche Cambiaso a causa di un 38.5 di febbre”

Sullo scudetto: “Non è che si può pensare allo scudetto. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché la squadra sta crescendo anche dal punto di vista fisico, ma soprattutto di testa. Non bisogna, però, assolutamente esaltarsi per la partita di Coppa Italia, anche perché ne abbiamo fatte molte altre altrettanto buone. L’Importante per noi è non abbassare mai la guardia e continuare a lavorare giorno per giorno.”

Sul ruolo di Yldiz: “Io credo che il suo ruolo sia quello di seconda punta. È un giocatore molto tecnico che ha il gol nelle gambe e io credo che difficilmente possa essere impiegato da mezzala, almeno in questo momento non è fattibile.”

Su Vlahovic: “Vlahovic sta facendo molto bene nelle ultime partite. L’altro giorno ha giocato Milik che comunque ha fatto molto bene. Non so ancora chi giocherà domani, dovrò valutare, ma resta il fatto che domani indipendentemente da chi inizierà la gara e chi la finirà servirà molto impegno.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulla difesa: “Credo che domani toccherà sempre a Bremer. Gatti sicuramente giocherà, non credo debba riposare, soprattutto perché è giovane e poi perché si gioca una volta a settimana, quindi ci sarà. Danilo è stato parecchio fuori e quindi ha bisogno di giocare per riprendere condizione.”