Russia fa ricorso contro esclusioni FIFA e UEFA

Guerra russo-ucraina, ricorso della Federcalcio russa al TAS di Losanna contro le decisioni di FIFA e UEFA riguardo l’esclusione della Nazionale dai Mondiali e dello Spartak Mosca dall’Europa League.

La Federcalcio russa reagisce: a pochi giorni dalla decisione congiunta presa da FIFA e UEFA di escludere la Nazionale e le squadre di club russe da tutte le competizioni internazionali, la RFS ha presentato ricorso presso il TAS di Losanna chiedendo l’annullamento di tali provvedimenti.

La Nazionale russa dovrebbe essere impegnata negli spareggi per i Mondiali in Qatar 2022, e il prossimo 24 marzo dovrebbe affrontare la Nazionale polacca nel match valevole per le semifinali del gruppo B. Come vi abbiamo raccontato pocanzi su questo sito, il Bureau della FIFA ha emesso ieri il proprio verdetto definitivo, annunciando l’esclusione della Russia dal percorso di qualificazione e la promozione diretta della Polonia in finale.

Una decisione cui la Federcalcio russa sta tentando di opporsi, parimenti all’esclusione dello Spartak Mosca dall’Europa League. La squadra allenata dall’italiano Paolo Vanoli era la sola rappresentante russa rimasta in lizza per una competizione europea.

Negli ottavi di finale avrebbe dovuto affrontare il Red Bull Lipsia, ma la UEFA ha stabilito che la squadra tedesca accedesse direttamente ai quarti di finale, estromettendo di fatto la formazione moscovita. Vedremo se il TAS accoglierà il ricorso presentato dalla RFS. Il prossimo 24 marzo iniziano le qualificazioni Mondiali, mentre gli ottavi di EL si disputano a partire da domani. I tempi non sono così dilatati.

