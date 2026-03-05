Rossi crede nell’Italia di Gattuso: “È l’allenatore giusto per questo momento”

Gattuso - Stadiosport.it

L’ex attaccante di ACF Fiorentina, Manchester United e della Nazionale Italy national football team, Giuseppe Rossi, è convinto che Gennaro Gattuso abbia le qualità giuste per guidare gli Azzurri verso la qualificazione al prossimo Mondiale.

L’Italia arriva a un momento delicatissimo della sua storia recente. Dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali del 2018 e del 2022, un’eventuale terza assenza consecutiva rappresenterebbe un colpo durissimo per tutto il calcio italiano.

Per conquistare un posto al 2026 FIFA World Cup, che si disputerà tra Canada, Mexico e United States, la Nazionale dovrà passare dai play-off. Il primo ostacolo sarà l’Northern Ireland national football team, prima di un eventuale spareggio decisivo contro Wales national football team oppure la Bosnia and Herzegovina national football team.

Rossi: “Abbiamo i giocatori e l’allenatore giusto”

Intervenuto a The Italian Football Podcast, Rossi ha spiegato di essere fiducioso sulle possibilità dell’Italia di tornare finalmente ai Mondiali. “Certo che ci credo”, ha dichiarato l’ex attaccante azzurro. “Abbiamo i giocatori giusti, ma soprattutto abbiamo l’allenatore giusto per questo momento”.

Secondo Rossi, la personalità e la capacità motivazionale di Gattuso potrebbero rivelarsi decisive proprio in partite ad alta tensione come quelle dei play-off. “Rino è una persona capace di motivare chiunque”, ha aggiunto. “Solo la sua presenza e l’energia che porta in ogni allenamento riescono a trascinare tutto il gruppo”.

Gattuso può inoltre contare su uno staff composto da ex protagonisti della Nazionale. Tra questi figurano anche Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, due simboli del calcio italiano degli ultimi vent’anni. Per Rossi, la presenza di figure così carismatiche può avere un impatto importante sulla squadra. “Con uno staff del genere i giocatori saranno carichissimi”, ha spiegato. “Combatteranno per quella maglia e faranno di tutto per conquistare un posto al Mondiale”.

L’ultima partecipazione dell’Italia a un Mondiale risale al 2014. Una situazione paradossale per una Nazionale che ha scritto pagine storiche del calcio internazionale, vincendo tra l’altro il 2006 FIFA World Cup. Negli ultimi anni però gli Azzurri hanno dimostrato di poter tornare competitivi, come dimostrato dal trionfo a UEFA Euro 2020, conquistato nel 2021.

Ora l’obiettivo è chiaro: tornare finalmente al Mondiale. E secondo Rossi, con Gattuso alla guida e con lo spirito giusto, l’Italia ha tutte le carte in regola per riuscirci.