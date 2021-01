Roma: Zaniolo positivo al Covid-19

Il fantasista di Roma e Nazionale fa sapere, attraverso i suoi social, di aver contratto il Coronavirus, ma di non avere sintomi.

Nicolò Zaniolo è positivo al Covid. Rallenta il suo recupero dall’infortunio.

Nessuna pace per Nicolò Zaniolo e per la sua condizione fisica.

Il giovane fantasista della squadra giallorossa ha subito una seconda parte di 2020 davvero da dimenticare, coronata dal brutto infortunio al crociato e le tante speculazioni e faccende di gossip nei suoi confronti, ma anche l’inizio di questo 2021 non sembra potergli portare fortuna.

A frenare la sua corsa verso la miglior condizione e verso l’Europeo di questa estate, ci si mette anche il Coronavirus che Zaniolo ha contratto nei giorni scorsi.

L’annuncio è arrivato proprio dal ragazzo nel suo social di riferimento, Instagram, in cui ha spiegato di aver attuato l’isolamento e, soprattutto, di stare bene, senza registrare sintomi o pericoli di nessun genere.

La sua speranza è quella di tornare ad allenarsi a Trigoria il prima possibile e di poter, finalmente, riprendere a calci il pallone. Zaniolo, proprio nelle prossime settimane, avrebbe dovuto avere i primi contatti con il campo e avviare il suo recupero.

Purtroppo i tempi si allungheranno e la Roma non potrà godersi nel prossimo futuro, le giocate della sua stella più luminosa.

Secondo i tempi di recupero, però, il ragazzo potrà ancora farsi vedere nelle ultime battute nel nostro campionato, in modo tale da essere visionato da Roberto Mancini per rientrare nella lista dei prossimi convocati all’Europeo “On The Road” del 2021. Sperando che sia Zaniolo, che l’Italia possano avere un ruolo da protagonista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS