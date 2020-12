Roma-Young Boys, Fonseca: “La sfuriata di Friedkin è una grande bugia. Niente drammi e depressione dopo Napoli”

Le parole del tecnico giallorosso in vista della gara contro la compagine svizzera

Messa alle spalle la sconfitta (4-0) con il Napoli, la Roma torna a giocare in Europa League. Il passaggio del turno è stato messo in banca nella scorsa gara, quando i giallorossi si sono imposti per 0-2 sul Cluj. All’Olimpico – domani alle 21 – arriverà lo Young Boys. La formazione svizzera occupa al momento la seconda posizione del girone a 7 punti e sarà alla ricerca di una vittoria.

Se la formazione di Gerardo Seoane ha l’obiettivo della vittoria, quella di Paulo Fonseca è chiamata ad una prova di carattere per scrollarsi di dosso la disfatta con i partenopei e mettere fiducia in vista della delicata sfida con il Sassuolo.

In conferenza stampa, Fonseca lo ha evidenziato: “Il risultato è sempre più importante, ma sarà importante anche la prestazione. La squadra deve fare quello che sa fare, giocare come sa, senza pensare alla partita di Napoli. Quella è finita, abbiamo finito le analisi di quello che abbiamo fatto male e che dobbiamo migliorare. Sarà un’altra partita quella di domani“.

Il tecnico giallorosso ha poi proseguito smentendo lo sfogo della proprietà Friedkin dopo la gara col Napoli. Fonseca ha ribadito come: “Questa notizia è una grande bugia, non è un lavoro serio. Non posso accettarlo“.

Rimanendo sulla sconfitta di domenica scorsa, l’allenatore portoghese ha poi confermato come il risultato non ha influenzato – e non lo farà – la fiducia della squadra. Ha poi aggiunto: “L’importante è capire cosa non ha funzionato contro il Napoli ma senza drammi e senza depressioni”.

A proposito di squadra. Domani è certa l’assenza di Veretout, fermo per un problema muscolare dopo la trasferta del San Paolo. Trasferta in cui non hanno brillato né Pellegrini né Dzeko, entrambi reduci dalla positvità al Covid-19. Circa un loro impiego contro lo Young Boys, Fonseca ha rimandato la scelta a domani.

