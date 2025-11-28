Roma, vittoria amara in Europa League: Gasperini pretende di più e avverte in vista del Napoli

Gasperini - Stadiosport.it

La Roma batte il Midtjylland 2-1 all’Olimpico e conquista la sua prima vittoria casalinga in Europa League, interrompendo la striscia perfetta degli avversari. Nonostante il risultato positivo, Gian Piero Gasperini non è soddisfatto della prestazione della sua squadra, giudicata troppo imprecisa, discontinua e poco lucida. I giallorossi sono passati subito in vantaggio con Neil El-Aynaoui e hanno raddoppiato nel finale con Stephan El Shaarawy, ma hanno concesso troppe occasioni, abbassando il ritmo e soffrendo negli ultimi minuti. Secondo Gasperini, la squadra ha perso una grande opportunità per mostrare qualità e personalità.

Gasperini analizza: troppi errori tecnici e calo di concentrazione

Nel post-partita, Gasperini ha chiarito che la Roma deve crescere sotto diversi aspetti, soprattutto nella gestione dei momenti della gara. Ha sottolineato come la squadra si sia rilassata troppo presto, smettendo di spingere e concedendo campo e fiducia agli avversari. Ha evidenziato gli errori tecnici nella costruzione e la mancanza di precisione sulle fasce, dove il Midtjylland ha spesso creato pericoli. Il tecnico ha inviato anche un messaggio chiaro: con il Napoli non sarà possibile giocare con questa superficialità.

Wesley tra crescita e limiti: errori da correggere ma potenziale evidente

Uno dei nomi citati da Gasperini è quello di Wesley Franca, autore di una partita generosa ma macchiata da troppi errori in fase di impostazione e gestione del pallone. Il tecnico ha riconosciuto il grande potenziale del giocatore, soprattutto a livello atletico e di resistenza, ma ha spiegato che deve migliorare sotto l’aspetto tecnico e nella lettura delle situazioni. Ha comunque difeso il giovane brasiliano, sottolineando che parte delle difficoltà erano legate alla pressione creata dagli avversari sulle corsie laterali.

Ghilardi promosso, ma serve un salto di qualità collettivo

Al contrario, Gasperini ha applaudito la prestazione di Ghilardi, considerato attento, coraggioso e reattivo nei momenti chiave. Anche lui, però, ha commesso qualche leggerezza, sintomo di una squadra che non ha ancora raggiunto la piena maturità nella gestione dei ritmi europei. Il tecnico ha insistito sul fatto che la Roma mostra segnali di crescita, ma in maniera troppo discontinua. Per stare al livello delle big, serve intensità costante e maggiore attenzione ai dettagli.

Ora arriva il Napoli: Gasperini alza l’asticella

Domenica la Roma affronterà il Napoli campione d’Italia, in una sfida che rappresenta molto più di un semplice match di campionato. Gasperini lo ha detto chiaramente: “Ci misuriamo con le più forti per capire a che punto siamo”. Il tecnico vuole una prestazione totale, per ritmo, concentrazione, aggressività e mentalità. Ha ricordato che contro Inter e Milan la Roma ha giocato bene, ma senza ottenere il risultato. Ora, contro il Napoli, servirà fare entrambe le cose: giocare e vincere.

Mentalità e continuità: la Roma è prima, ma deve dimostrarlo

Con la Roma in vetta alla classifica della Serie A, la sfida con il Napoli diventa un banco di prova cruciale per misurare la maturità del gruppo. Gasperini ha spiegato che l’obiettivo non è solo raccogliere punti, ma costruire una mentalità da grande squadra: quella che non si accontenta, che non abbassa la guardia, che non pensa già alla doccia quando manca ancora da difendere un risultato. Il percorso è tracciato, ma ora serve l’ultimo passo: diventare una squadra consapevole, continua e dominante.

I migliori bookmaker