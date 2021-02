Roma-Udinese, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Fortunato ad avere Cristante, Udinese avversario ostile”

Il tecnico giallorosso ha parlato, in conferenza stampa, dei suoi avversari e della partita di domani. Novità nella formazione: Kumbulla potrebbe non partire titolare.

Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Istanbul-Roma

La sfida che domani, alle ore 12:30, vedrà impegnata la Roma nello scontro casalingo contro l’Udinese, è già di grande importanza per Fonseca e per tutto l’ambiente giallorosso.

Il tecnico portoghese ha grande considerazione della squadra di Gotti, valutandola come una squadra in grande salute e ben disposta in fase difensiva, ricordando anche che stiamo parlando della quinta difesa meno battuta di questo campionato.

Una gara delicata soprattutto perché il risultato di domani sarà uno snodo molto importante per la lotta in zona Champions League che, nelle ultime settimane, si è accesa vedendo, oltre la Roma e la Juventus, Lazio, Napoli e Atalanta molto vicine all’obiettivo primario della stagione capitolina.

Sulla partita Fonseca ha dato indicazioni chiare, dichiarando di voler vedere una squadra aggressiva e intelligente che dovrà pensare solo all’impegno di domani, senza farsi distrarre dall’imminente incontro di Europa League contro il Braga.

Riguardo la formazione di domani, le indicazioni di Fonseca sono di grande importanza: Pedro sarà convocato e sembra stare bene, El Shaarawy, invece, è ancora in ritardo di condizione e lo stesso Fonseca ha detto di volerlo valutare bene, anche per capire un suo eventuale impiego da esterno o da trequartista.

Kumbulla, che sembrava dovesse sostituire Smalling nel tridente difensivo, ha accusato un problema in allenamento e potrebbe lasciare spazio a Cristante.

Proprio riguardo il centrocampista italiano, Fonseca ha speso parole importanti dichiarando di essere molto contento di avere un giocatore come lui in rosa. La duttilità e lo spirito di sacrificio che hanno permesso a Cristante di poter giocare da difensore, centrocampista basso o centrocampista di spinta, hanno aiutato non poche volte Fonseca che lo reputa un giocatore di grande importanza.

Su Dzeko le indicazioni sembrerebbero portare ad una panchina a favore di Mayoral, ma il tecnico sceglierà nel corso della giornata di oggi e domani; difficile vedere in campo entrambi dal primo minuto.

