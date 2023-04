Roma-Udinese 3-0, Mourinho: “Champions? Non possiamo fare pronostici”.

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese.

La Roma di Josè Mourinho vince 3-0 contro l’Udinese e consolida il proprio piazzamento al terzo posto che garantirebbe ai capitolini la qualificazione in Champions League.

Quello dell’Olimpico è un risultato importante che permette ai giallorossi di sfruttare i passi falsi delle due milanesi.

Josè Mourinho in conferenza stampa si è detto consapevole della bella prestazione dei suoi: “Mi aspettavo questo tipo di reazione. Bove era fresco e Pellegrini aveva giocato solo 45 minuti. La squadra poteva sopportare i ritmi della partita mettendo energia e intensità nella sfida all’Udinese”.

Su Dybala e Abraham, il tecnico portoghese si esprime così: “Dybala? E’ in dubbio per il match col Feyenoord, anche Abraham lo è, ma Paulo è il dubbio più grande”.

La squadra, secondo lo Special One, era mentalmente preparata, anche più delle altre compagini che affronteranno l’impegno europeo: “Non è un caso se abbiamo vinto solo noi, altre volte eravamo noi a perdere. Oltre l’aspetto fisico, conta anche quello mentale. Tutti abbiamo il sogno di arrivare in finale, ma bisogna spendere tante energie. Ci sono squadre che non riescono a concentrarsi per due o tre match di fila, io, invece, preferisco giocare in Europa e faticare”.

“Siamo a 5 punti di vantaggio dalla quinta? Meglio giocare partita dopo partita, siamo la Roma non possiamo fare pronostici azzardati”.