Roma, Trigoria: si ferma Mkhitaryan

Il centrocampista armeno a rischio per la gara di mercoledì contro la Samp

La Roma continua a perdere pezzi. Dopo lo stop di Perotti, Pau Lopez, Mancini e Pellegrini (rientrato in gruppo), un altro giocatore si ferma: Henrikh Mkhitaryan. Durante la seduta di allenamento, il centrocampista armeno ha riportato un affaticamento muscolare. Sarà ora monitorato giorno per giorno. L’obiettivo dello staff medico è ora quello di metterlo a disposizione di Paulo Fonseca per il primo impegno ufficiale post-quarantena, in programma mercoledì prossimo all’Olimpico contro la Samp di Claudio Ranieri. Come riporta calciomercato.com, tuttavia, difficilmente Miki sarà del match.

STALLO – Mkhitaryan che però c’è e come in un altro match, quello di mercato con l’Arsenal. La Roma, sotto (anche) imperativo di Paulo Fonseca, vuole trattenerlo anche per la prossima stagione. Un desiderio ostacolato dalla volontà dei Gunners, proprietari del cartellino, che lo rivogliono a Londra. Ma c’è comunque uno spiraglio. Il club inglese è infatti interessata a Justin Kluivert, in uscita da Trigoria. L’operazione di scambio, orchestrata da Mino Raiola, agente dei due, ha subìto uno stop. La Roma, infatti, per l’ala olandese classe ’99 vorrebbe anche un conguaglio. L’Arsenal, però, è più che restia ad accettare questa opzione. Al momento la trattativa è in stallo, in attesa che una delle due parti si smuova dalla propria posizione.

