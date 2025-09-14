Roma – Torino Diretta Tv e Streaming Live 3° Giornata Serie A

Dove vedere Roma – Torino in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Serie A, Domenica 14 Settembre ore 12:30.

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena il lunch match della domenica per la 3° Giornata di Serie A con un confronto che promette scintille. La Roma di Gianpiero Gasperini, reduce da due successi consecutivi in campionato e dunque a punteggio pieno vuole confermare il suo avvio di stagione impeccabile.

Dall’altra parte il Torino, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: la squadra granata ha raccolto soltanto un punto nelle prime due giornate e non è ancora riuscita a trovare la via del gol.

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Dopo l’esordio vincente per 1-0 contro il Bologna alla prima giornata, i giallorossi hanno bissato il successo anche nel secondo turno, andando alla sosta con due vittorie e altrettanti clean sheet. A decidere il match dell’Arena Garibaldi, dove il Pisa tornava a giocare in Serie A dopo 34 anni, è stato Matias Soulé, ancora protagonista di un momento di forma brillante iniziato già sul finire della scorsa stagione.

Il nuovo corso giallorosso è partito in continuità con il lavoro impostato da Claudio Ranieri, che aveva risollevato la squadra lo scorso anno prima di passare il testimone a Gasperini. Con cinque successi in sette amichevoli estive e un mercato molto movimentato, la Roma è ora riuscita a centrare due vittorie consecutive nelle prime giornate di campionato, traguardo che si verifica appena per la terza volta nell’ultimo decennio.

Grazie all’incredibile quinto posto ottenuto nella passata stagione, i capitolini si preparano anche al ritorno in Europa League, dove affronteranno il Nizza a fine mese, poco dopo il primo Derby della Capitale dell’anno. Prima, però, servirà confermare la solidità mostrata finora nella sfida di campionato contro il Torino, avversario che all’Olimpico è spesso uscito sconfitto: negli ultimi 15 confronti a Roma, i granata sono riusciti a evitare la sconfitta soltanto in due occasioni.

Il momento del Torino non è dei più semplici. I granata non vincono da otto confronti diretti contro la Roma in Serie A, con un bilancio che parla di sei sconfitte e appena quattro reti realizzate. Un dato che, unito all’avvio difficile del campionato 2025-26, non lascia grandi aspettative tra i tifosi in vista della trasferta di domenica all’Olimpico.

Sotto la guida del nuovo allenatore Marco Baroni, il Torino ha iniziato la stagione con un sofferto successo in Coppa Italia contro il Modena, ma in campionato il bilancio resta povero: pesante ko per 5-0 con l’Inter all’esordio e poi un pareggio senza reti in casa con la Fiorentina. Il problema principale è l’attacco, incapace di incidere.

La crisi realizzativa si trascina ormai da tempo: sommando anche lo scorso finale di stagione, il Torino non segna da cinque partite consecutive in Serie A. Un digiuno che non si verificava dal lontano 1991 e che mette Baroni subito sotto pressione al ritorno nello stadio che lo aveva visto protagonista da tecnico della Lazio.

Dove vedere Roma – Torino in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Roma – Torino Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Roma – Torino di Domenica 13 settembre alle 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Roma – Torino su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Probabili Formazioni di Roma – Torino:

La Roma di Gian Piero Gasperini si affida ancora a Evan Ferguson, subito diventato il centravanti titolare e già protagonista anche con la maglia della nazionale irlandese. Alle sue spalle potrebbe esserci un tandem tutto argentino con Matias Soulé, in grande forma, e Paulo Dybala, pronto a partire titolare per la prima volta in stagione dopo due ingressi dalla panchina. In caso di presenza della Joya, Stephan El Shaarawy rischia di restare fuori, mentre sulla fascia destra Wesley potrebbe lasciare spazio a Devyne Rensch per un problema muscolare. Out invece il nuovo acquisto Leon Bailey, infortunatosi in allenamento e indisponibile fino a fine mese.

Il Torino arriva all’Olimpico con una rosa quasi al completo: unico assente di lungo corso è Perr Schuurs, mentre Ardian Ismajli ha recuperato e torna a disposizione. In avanti resta il dubbio tra Giovanni Simeone, che ha trovato la rete soltanto una volta nelle ultime 55 presenze in campionato, e lo scozzese Che Adams, in leggero vantaggio nelle gerarchie di Baroni.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

Probabile formazione Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Ismajli, Biraghi; Casadei, Asllani, Ilic; Ngonge, Adams, Vlasic.