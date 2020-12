Roma, si cerca un portiere: idea Silvestri

L’estremo difensore del Verona è il primo nome nella lista del club giallorosso

La gara col Napoli ha evidenziato un problema: la Roma ha bisogno di un portiere titolare. Le buone prestazioni inanellate fino ad ora da Antonio Mirante hanno lasciato spazio ad una gara – quella di domenica sera – che lascia diversi punti interrogativi. Pau Lopez – titolare domani contro lo Young Boys – è in crescita, ma la necessità di trovare un portiere titolare è assoluta.

Sia per un fattore tecnico, che non. L’idea della società giallorossa è quella di tenere Mirante come secondo portiere, mentre per Pau Lopez si profila una cessione a giugno. Il club giallorosso sta così sondando diversi profili. Quello che sembra convincere ora di più è quello di Marco Silvestri, portiere del Verona. L’estremo difensore della squadra di Juric è legato agli Scaligeri da un contratto con durata fino al 2022. Il costo del cartellino è attorno ai 6 milioni. Nelle ultime quattro gare – riporta Il Tempo – ha inoltre mantenuto la porta inviolata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS