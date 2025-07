Roma, saltano Rios e Gloukh: ora si punta tutto su Elmas

La Roma è attiva sul mercato, ma nelle ultime ore ha dovuto incassare due colpi pesanti: le trattative per Richard Rios e Oscar Gloukh sono ufficialmente sfumate. Il club giallorosso, alla ricerca di rinforzi per il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, ha già individuato l’alternativa: si tratta di Eljif Elmas, trequartista macedone già noto in Serie A e in uscita dal Red Bull Lipsia.

Eljif Elmas, nuova idea per la trequarti della Roma

La dirigenza romanista, guidata da Frederic Massara, ha accelerato i contatti per Elmas, classe 1999, reduce da una stagione poco fortunata in Germania. Il giocatore ha infatti chiuso il campionato in prestito al Torino, dove ha ritrovato minutaggio e fiducia. Il costo del cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dalla Roma anche in ottica fair play finanziario.

Gasperini lo considera un profilo ideale per agire alle spalle della punta nel suo 3-4-2-1, grazie alla duttilità, alla tecnica e alla conoscenza del campionato italiano.

Rios e Gloukh sfumati: la Roma bruciata sul traguardo

Le due piste principali seguite fino a pochi giorni fa hanno preso strade diverse:

Richard Rios , centrocampista del Palmeiras , era vicino alla Roma che aveva accettato di versare i 30 milioni richiesti . Tuttavia, il Benfica ha avuto la meglio con un atteggiamento più lineare nelle trattative. Il club brasiliano ha preferito la proposta portoghese.

, centrocampista del , era vicino alla Roma che aveva accettato di versare i . Tuttavia, il ha avuto la meglio con un atteggiamento più lineare nelle trattative. Il club brasiliano ha preferito la proposta portoghese. Oscar Gloukh, talento israeliano classe 2004 in forza al Red Bull Salisburgo, ha deciso invece di trasferirsi all’Ajax, rifiutando la proposta della Roma. Il trequartista, autore di 10 gol e 5 assist in 26 presenze nella scorsa stagione, è stato acquistato per 15 milioni più 3 di bonus con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita.

Roma, un mercato complicato ma ancora aperto

L’avvio della sessione di mercato è stato altalenante per la Roma. L’arrivo di El Aynaoui ha generato più dubbi che entusiasmo, mentre l’affare Ferguson dal Brighton resta in stand-by. Le due trattative sfumate con Rios e Gloukh hanno messo alla prova la pazienza dell’ambiente e dello stesso Gasperini, che ora aspetta rinforzi di qualità per puntare concretamente alla qualificazione in Champions League.