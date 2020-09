Roma: Rangnick con Sarri nel 2021

È stato appena esonerato dalla Juventus e già le voci di mercato sul suo futuro hanno cominciato ad imperversare. D’altronde, Maurizio Sarri è pur sempre il mister campione d’Italia in carica. Il suo è uno dei profili più appetitosi ancora in cerca di una squadra e dalle parti di Roma, sponda giallorossa, sembra ci stiano facendo un pensierino in vista della prossima estate.

Secondo quanto sostiene Mario Sconcerti, firma del “Corriere della Sera”, la nuova proprietà targata Dan Friedkin sta valutando attentamente l’operato di mister Paulo Fonseca, il quale quest’anno non è riuscito ad andare oltre il quinto posto in campionato. Qualora il portoghese non dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Champions League, ecco che scatterebbe l’esonero e Sarri sarebbe in pole position per sostituirlo. L’unico nodo da sciogliere rimane il contratto posto in essere con la Juventus: il tecnico campano è legato ai campioni d’Italia da un accordo di sei milioni annui valido fino al 2022 e, per potersi liberare, chiederà ovviamente una buonauscita.

Roma: Sarri in coppia con Rangnick?

Non solo Sarri. Sempre secondo Sconcerti, l’ex allenatore della Juventus potrebbe essere affiancato da Ralf Rangnick, il “factotum” del gruppo Red Bull che è stato a lungo corteggiato dal Milan prima che la trattativa si risolvesse in un nulla di fatto. Il manager tedesco ha però a più riprese duchiarato di essere attratto dalla posisibilità di lavorare in Italia, e chissà che il nuovo, ambizioso, progetto americabo della Roma non possa sedurlo. Staremo a vedere. Per ora si tratta di mere supposizioni giornalistiche e la stessa società non ha mai palesato malumori riguardo alla gestione Fonseca.

