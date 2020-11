Roma-Parma, Fonseca: “Smalling non ci sarà, Pellegrini convocato. Stadio di proprietà importante per la crescita”

Il tour de force della Roma dopo la sosta delle Nazionali inizia dal Parma. La formazione emiliana è attesa domani alle 15 allo Stadio Olimpico. Una gara in cui i giallorossi cercheranno di confermare il buon cammino (intrapreso prima della sosta. La formazione di Fabio Liverani, invece, arriva nella Capitale con un rullino di marcia abbastanza bloccato.

L’ultima vittoria degli emiliani risale ad ottobre, quando una rete di Kurtic stese il Verona. Dopo la conseguente sconfitta (3-2) con l’Udinese, il Parma ha inanellato una serie di pareggi: da quello con il neopromosso Spezia (2-2), passando per l’Inter (un altro 2-2) fino ad arrivare a quello con la Fiorentina (0-0).

Contro i Crociati, Fonseca dovrà sbrogliare diversi rebus per l’undici titolare. In porta ci sarà Mirante, mentre la difesa sarà ridisegnata. Come confermato dal tecnico portoghese, Chris Smalling – colpito da un’intossicazione alimentare – , non ci sarà. Convocato invece Lorenzo Pellegrini, il cui tampone effettuato ieri ha dato esito negativo. Fonseca ha poi smentito una partenza di Mkhitaryan come centravanti. A sostituire Edin Dzeko, ancora positivo al Covid-19, sarà Borja Mayoral. Titolare anche Gonzalo Villar, preferito a Amadou Diawara.

Spazio poi ai temi della settimana. Sulle parole di Gianluca Petrachi – che ha dichiarato come il passaggio alla difesa a tre sia nato da una sua intuizione, Fonseca ha ammesso di aver parlato di questa possibilità con l’ex direttore sportivo della Roma come “con altre persone”, ma che la decisione sia stata solamente sua. Circa lo stadio di proprietà, Fonseca ha dichiarato: “Avere uno stadio di proprietà è importante per la crescita di tutti i club“.

Ultime battute sul Parma: “È una squadra forte, compatta in difesa e forte in contropiede grazie a Gervinho. Non dovremo lasciarli uscire con facilità in contropiede“.

