Roma-Napoli 2-0, voti e pagelle: “Osi e Kvara in ombra, Pellegrini decisivo”

Vittoria importante per la Roma che batte il Napoli grazie alle reti di Pellegrini e Lukaku. Gli azzurri chiudono in 9 dopo le espulsioni di Politano e Osimhen.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Chiamato in causa poche volte, gran parte del lavoro lo fa la sua difesa.

Mancini 7: Un solo allenamento in settimana e condizioni fisiche non perfette, eppure la sua è una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista. Limita Kvara, argina Osimhen e si rivela uno dei migliori in campo.

Llorente 6,5: Partita altisonante anche del centrale spagnolo. Nella sfida contro il bomber più forte dello scorso campionato, non vacilla e lascia le briciole ad uno spaesato Osimhen.

N’Dicka 6,5: Lucido ed efficace. E’ sicuramente quello meno in vista del trio difensivo, ma non sbaglia nulla e si fa apprezzare. Contribuisce anche al contropiede per il gol del 2-0.

Kristensen 6,5: Il giallo rimediato nel primo tempo potrebbe essere fatale, invece esce dal campo con una prestazione superba fronteggiando con grande autorità Kvaratskhelia. (Dal 75′ Celik 6: Continua la buona trama difensiva dettata dai compagni).

Cristante 7: Un gigante in mezzo al campo. Il centrocampo azzurro non ha vita facile con lui che si dimostra perfetto sia in fase difensiva, sia in fase di impostazione. Pericoloso anche sui calci piazzati oltre che naturale leader di questa squadra.

Paredes 5,5: Partita un po’ compassata dell’argentino. Ruvido in vari interventi e poco propositivo, nonostante dia una buona mano alla fase difensiva. (Dal 71′ Pellegrini 7: Bentornato Capitano. Lorenzo entra in campo e sigla un gol da autore che cambia gli equilibri di questo match. Nel momento più complicato e nervoso della partita, il capitano ha dato luce).

Bove 6,5: Si divora un gol sotto porta, prende una traversa e qualche tiro manca totalmente di precisione, ma nonostante questo Edo è inesauribile e gioca una partita di grande quantità. Inesauribile.

Zalewski 6: E’ propositivo sulla fascia sinistra, peccato per qualche imprecisione di troppo ma la partita resta importante. (Dal 71′ El Shaarawy 6: Il suo ingresso da imprevedibilità alla manovra. E’ importante, ma sbaglia un paio di contropiedi interessanti).

Lukaku 6,5: Cerca di trascinare la squadra giocando di sponda e mettendo il suo fisico al servizio della squadra. Trova la gioia del gol con l’ultimo contropiede che chiude la partita.

Belotti 6: Si fa apprezzare per i suoi movimenti e per la grande voglia di incidere. Non sempre lo fa nella maniera più lucida possibile, ma è comunque una pedina importante. (Dal 71′ Azmoun 6,5: Ancora una volta, il suo ingresso di gara è molto importante. C’è anche il suo zampino sul gol del vantaggio giallorosso).

Josè Mourinho 6,5: La Roma vince una gara importantissima convincendo dal punto di vista dell’agonismo e della voglia. 3 punti meritati contro la squadra che porta sul petto lo Scudetto. Non male davvero, nonostante manchi un po’ di qualità.

Le pagelle del Napoli

Meret 6,5: Bravo a non vacillare nel tu per tu contro Bove e altrettanto decisivo sul pallonetto di Lukaku e il contropiede di El Shaarawy. Ha fatto quel che poteva.

Di Lorenzo 5: Senza forze. Poco reattivo, soprattutto sul primo gol della Roma e poco lucido in entrambe le fasi. Sembra veramente in debito di ossigeno.

Rrahmani 5: Perde una quantità infinita di duelli. Da Belotti all’inserimento di Bove, passando per i duelli persi con Lukaku e non solo. Partita pessima.

Juan Jesus 6: E’ incaricato a sorvegliare Lukaku e in realtà non si comporta in maniera malvagia. Dalle sue parti la Roma ha qualche difficoltà in più.

Mario Rui 6: La sua fascia funziona nettamente meglio rispetto alla zona opposta. Il portoghese, nella sua gara da ex, trova sempre modo di poter essere utile, sia in fase d’attacco, sia in difesa. Peccato che trovi pochi spazi per poter mettere cross puliti. (Dall’80’ Zerbin SV).

Anguissa 5: Impalpabile. A centrocampo, lui che è il più fisico tra gli azzurri, subisce l’agonismo dei giallorossi. Appare molto in confusione rispetto a ciò che ci aveva abituato a far vedere nella passata stagione.

Lobotka 5,5: Prova a dare un po’ di tranquillità alla manovra, ma ci riesce solo in parte e la maggior parte delle volte perde qualche possesso importante. Ben schermato dagli avversari, Stanislav non riesce a giocare una partita pulita. Esce per un problema muscolare. (Dal 56′ Cajuste 5,5: Non riesce a dare la scossa ai suoi).

Zielinski 5: Nel primo tempo tocca pochissimi palloni e non è mai nel vivo del gioco, prova a migliorare nei secondi 45 minuti ma non sembra essere la sua serata. (Dall’89’ Gaetano SV).

Politano 4,5: Ha grande voglia ed è uno dei pochi che mostra vivacità nel Napoli. Nonostante ciò, è ingenuo il calcio dato a Zalewski dettato dal nervosismo e costringe i suoi, in un match difficile, a stare in inferiorità numerica, dando il via alla vittoria giallorossa.

Osimhen 5: Fresco di rinnovo del contratto, il bomber mette in mostra una delle sue prove più opache. Combatte contro i centrali della Roma e di duelli ne vince pochi. L’espulsione per doppia ammonizione è lo specchio di una brutta prova.

Kvaratskhelia 5: Lontano parente del Kvara devastante che eravamo abituati a vedere. Viene schermato perfettamente dalla Roma e risulta inefficace. (Dall’ 87′ Raspadori SV).

Walter Mazzarri 5: Napoli in netta difficoltà. Il gioco fatica ad arrivare, le idee scarseggiano, i big mancano gli appuntamenti importanti ed è inevitabile l’arrivo di un nervosismo di troppo. Manca brillantezza e fantasia. Lontani parenti dei Campioni d’Italia di qualche mese fa.