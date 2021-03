Roma-Napoli 0-2, Fonseca: “Sbagliato mentalità, forse il problema sono io”

La notte dell’Olimpico è malevola per la Roma di Paulo Fonseca che fallisce l’ennesimo big match dando 3 punti al Napoli. Fonseca, in conferenza stampa, non cerca alibi.

Ancora il Napoli, ancora una big e ancora una volta zero punti conquistati.

La Roma, contro le grandi d’Italia, non sa più vincere e questa paradossale situazione sta avendo dell’incredibile e diventa di difficile spiegazione per chi, come Fonseca, vive costantemente l’ambiente giallorosso.

La partita di questa sera contro il Napoli ha nuovamente evidenziato i limiti caratteriali e fisici della squadra giallorossa, autrice di un primo tempo orribile e senza il mordente necessario per impensierire il gioco ben organizzato dei partenopei.

Fonseca, in conferenza stampa, è desolato nel dover dire che, molto probabilmente, questa squadra manca di mentalità per sostenere i ritmi delle partite più importanti del nostro campionato.

Il poco coraggio, la pochissima voglia di cambiare il volto del match e un primo tempo in cui la squadra non è mai esistita, hanno influito su una debacle che vale molto più del 2-0 finale firmato da Mertens.

Il tecnico portoghese non cerca alibi nemmeno sulle domande riguardo un ridimensionamento della rosa, in cui egli non si spiega come una squadra, comunque capace di tenere il pallone in maniera ottimale nel secondo tempo, non riesca ad esprimersi con continuità e mostri così tanta paura nonostante tanti giocatori di qualità e di esperienza.

Il problema della Roma è la mentalità e Fonseca ha ammesso che, tra i tanti fattori che incidono sulle cattive prestazioni dei suoi, ci potrebbe essere anche un problema comunicativo e che forse non riesce a trasmettere l’energia necessaria ai suoi.

Nonostante tutto, la Roma è ancora in gioco su due fronti e Fonseca ribadisce che non ha intenzione di perdere il treno Champions League.

