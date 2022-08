Roma-Monza 3-0, voti e pagelle: “Notte di “Joya” per i giallorossi”

La Roma vince 3-0 contro il Monza, in casa e si porta a 10 punti. E’ Dybala il grande protagonista della serata dell’Olimpico.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Spettatore non pagante. Il Monza non crea alcun pericolo.

Mancini 6,5: Non rischia nulla nel confronto con Petagna. Nessun errore commesso in una gara molto positiva.

Kumbulla 6: Purtroppo per lui, la sua gara si conclude dopo soli 27 minuti a causa di un problema fisico. Peccato, sembrava in forma. (Dal 27’ Smalling 6,5: Doveva riposare, ma l’infortunio di Kumbulla rende indispensabile la sua presenza. Come sempre, offre personalità e leadership alla manovra. Fondamentale nel salvare una potenziale occasione da gol di Petagna).

Ibanez 7: In difesa non è da meno rispetto ai suoi compagni di squadra. Mezzo voto in meno per il gol che chiude definitivamente la partita. Il giallorosso sfrutta la passività della difesa del Monza per freddare Di Gregorio e siglare il 3-0 finale.

Celik 6,5: Buon debutto dal primo minuto per il turco. Positivo sia in fase offensiva, dove si fa apprezzare per cross e percussioni, sia in quella difensiva, dove non corre alcun pericolo.

Cristante 6: Normale amministrazione per il mediano giallorosso. Detta i tempi della manovra e gioca un buon match.

Matic 6,5: Giganteggia in mezzo al campo. E’ ovunque e soprattutto si rende utile non solo in fase di palleggio ma anche nel fare “lavoro sporco” recuperando palloni e chiudendo le linee di passaggio al Monza.

Zalewski 6,5: Già contro la Juventus, il suo ingresso in campo aveva permesso alla Roma di migliorare, e la partita contro il Monza conferma il suo ottimo momento. Gioca da titolare e ricorda a tutti perché, lo scorso anno, Mourinho lo riteneva uno dei giocatori più preziosi in rosa. (Dal 65’ Spinazzola 6: Non si è dovuto impegnare più di tanto, entra bene).

Pellegrini 7: Un assist (a Ibanez) e tanta qualità nella partita del capitano della Roma. Dispensa calcio e riesce ad ispirare la fase offensiva della propria squadra. (Dall’80’ Bove sv).

Dybala 8: Non poteva che essere all’Olimpico la prima (e la seconda) “Joya” del gol. La Dybala-Mask è ufficialmente sbarcata a Roma e dall’entusiasmo di squadra e tifosi ai suoi gol, si capisce quanto sia già leader della squadra. Il primo gol è “alla Dybala”, il secondo con gentile concessione della difesa del Monza. (Dal 65’ El Shaarawy 6: Normale amministrazione. Non sbaglia nulla).

Abraham 6,5: Bene nelle sponde e nel gestire il pallone, ancora poco lucido sotto porta. Il secondo gol di Dybala nasce da un suo errore a tu per tu con Di Gregorio, ma la prestazione generale è comunque molto buona. (Dall’80’ Belotti sv).

José Mourinho 7,5: Roma dominante e schiacciasassi. Mortifera e precisa nello sfruttare le proprie occasioni per annichilire l’avversario. Il portoghese può sorridere e intanto si prende la vetta della A.

Le pagelle del Monza

Di Gregorio 6: Forse l’unico della fase difensiva a non avere nessuna colpa. I 3 gol subiti sono conseguenza delle dormite in difesa.

Marlon 4,5: Sul primo gol lascia un buco enorme nella sua zona di competenza e Dybala coglie subito l’occasione per insaccare. Oltre ciò, è disastroso contro gli attaccanti giallorossi.

Marrone 4,5: Il gol del 2-0 è totalmente colpa sua. Marcatura sbagliata su Abraham e scelta di tempo, per andare di testa, completamente errata. Malissimo. (Dal 46′ Molina 5,5: Anche lui, quando entra, soffre, ma meno dei suoi compagni).

Caldirola 5: Stessa musica dei compagni di squadra in difesa. Male nelle marcature e non arriva in tempo su Dybala per il gol del 2-0.

Birindelli 6: Uno dei pochissimi a meritare la sufficienza. Bravo in fase di spinta e di contenimento. Da elogiare il suo spirito di sacrificio e di voglia nonostante una prestazione generale molto brutta.

Pessina 5,5: Inizia benino, poi si spegne in maniera abbastanza veloce, colpa anche della condizione fisica non ancora al meglio. (Dal 63‘ Colpani 6: Entra a gara già compromessa, non compie errori).

Sensi 5,5: Ci mette impegno e spirito di sacrificio ma non basta. Ancora poco preciso e risolutivo. (Dall’85’ Bondo sv).

Machin 5,5: Ci ha provato forse più di tutti i suoi compagni di reparto, ma la prestazione resta poco convincente.

Carlos Augusto 5: Nel raddoppio della Roma viene anticipato in scivolata da Dybala. Soffre la sfida con Celik e non convince.

Petagna 5: Praticamente non tira mai. Gli arrivano pochi palloni, ma non sembra riuscire a confrontarsi al meglio contro la difesa giallorossa. (Dal 63′ Mota Carvalho 6: Entra a risultato compromesso).

Caprari 5: Sembra dover ancora entrare negli schemi della sua nuova squadra. Non incide.

Giovanni Stroppa 4,5: Perdere contro la Roma è lecito, ma perdere con questo atteggiamento non va bene. La difesa è stata a dir poco horror e il centrocampo non riesce a creare gioco. Il Monza deve rapidamente trovare la giusta quadra.