Roma-Milan 1-2, Voti, pagelle e analisi, Il Milan sbanca l’Olimpico

Il Milan, al termine di una bella prova sbanca l’Olimpico e batte la Roma di Josè Mourinho per 1-2. Vantaggio dei rossoneri grazie a Giroud, che trasforma in maniera perfetta il calcio di rogore, assegnato dopo un fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek lanciato a rete. Raddoppio nella ripresa con una bellissima rovesciata di Leao, su assist di Calabria. Espulso Tomori, la Roma trova, nel finale, il gol dell’1-2 con un tiro di Spinazzola che trova una deviazione di Kalulu.

Top 1 Roma:

Spinazzola 6,5 Entra bene e cerca di dare corsa e spinta alla squadra giallorossa. Trova il gol che accorcia le distanze, a suggello di una bella prestazione. E’ l’unico della Roma promosso questa sera.

Flop 3 Roma:

Celik 5 Soffre tremendamente i calciatori del Milan. In particolare pesano la sbagliata lettura su Loftus-Cheek, in occasione del rigore conquistato dal Milan e la leggera marcatura su Leao, in occasione del momentaneo 0-2.

El Shaarawy 5,5 L’ex Milan non si vede mai. Risulta praticamente assente, ben limitato dai difensori rossoneri.

Paredes 5,5 Non fornisce nessuno approccio alla manovra giallorosa. Mai presente nell’impostanzione e nella fase di interdizione.

Top 3 Milan:

Giroud 7 Come al solito risulta glaciale dal dischetto, ma la sua prestazione non si ferma qui. Recupera palloni, si sacrifica e fa un sacco di sponde per i compagni. E’ un calciatore molto prezioso.

Leao 7 Quando parte risulta imprendibile, ma spesso è troppo lezioso nella scelta dell’ultimo passaggio. Nella ripresa realizza un gol semplicemente meraviglioso in rovesciata.

Krunic 7 Una partita sontuosa. Non sbaglia mai un passaggio, anzi si concede il lusso di qualche giocata difficile, che gli riesce lo stesso.

Flop 1 Milan:

Tomori 5,5 Troppo ingenuo e deconcentrato sui 2 falli commessi che gli costano l’espulsione, ma anche la possibilità di poter giocare il Derby di Milano, alla 4° Giornata.

La Roma, finché il Milan ha giocato in 11, non ha avuto un’anima. Solo nel finale, con i rssoneri in 10 c’è stata una piccola ripresa, ma tutto ciò non basta se si vuole aspirare alle zone alte della classifica. Un Milan dominante questa sera, ma certe incertezze come quella di Tomori vanno assolutamente evitate, per non soffrire troppo i finali delle partite.