Roma-Lecce 2-1, voti e pagelle: “I giallorossi vincono ma rischiano di perdere Dybala”

La Roma vince 2-1 contro un buon Lecce che ha giocato per 70 minuti in 10 uomini. Dybala segna, ma esce in lacrime per infortunio.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non ha molto da fare perché, tranne il gol sul quale è incolpevole, il Lecce tira ben poco.

Mancini 6: Partita ordinata e senza troppi aspetti da registrare. Il suo personalissimo match contro Banda finisce con la netta vittoria del difensore italiano. (Dall’88’ Kumbulla sv).

Smalling 7,5: Leader in difesa… e ormai anche in attacco. I gol di testa sono sempre stati la sua specialità, ma sembra prenderci gusto nel decidere i match grazie alle sue “zuccate”. In difesa non rischia nulla.

Ibanez 6: Il meno in luce del trio difensivo. Efficace e concreto quando chiamato in causa.

Zalewski 6,5: Altra buonissima prestazione da esterno sinistro. Vista l’emergenza infortuni in quella zona, il giovane Zale è diventata la prima scelta e sta dimostrando che non sarà facile per nessuno togliergli il posto.

Cristante 6: Prestazione buona che rispecchia un netto passo in avanti rispetto al match contro il Betis. Mourinho non lo fa riposare, ma stavolta risponde presente.

Pellegrini 6,5: Inizia in sordina, poi si prende in mano la squadra regalando idee e opportunità da non sprecare. Esempio lampate di oggi è l’assist per Smalling.

Vina 5: Dura solo un tempo la sua prima sfida da titolare in Serie A dell’anno. Non dona qualità alla manovra. (Dal 46’ Spinazzola 6: Si vede che aveva bisogno di riposo e quando entra in campo si limita al compitino, senza strafare).

Dybala 6,5: Non uno dei suoi migliori match, ma è comunque il giocatore dal tasso tecnico più alto. Calcia il rigore della vittoria che, purtroppo per lui, coincide con l’esatto momento in cui la sua gamba lo abbandona costringendolo a uscire in lacrime. (Dal 51’ Matic 6: Si sistema con la sua solita compostezza nella linea mediana: la sua regia è essenziale e non sbaglia).

Zaniolo 5,5: Inizia bene il match, poi si perde alla lunga. Non sembra essere in un periodo particolarmente brillante. (Dal 46’ Abraham 6,5: Entra molto bene in campo. Gioca, segna (in fuorigioco) e lotta fino a ottenere il rigore poi trasformato da Dybala). Tenuto in naftalina 45’, neanche il tempo di entrare che incide guadagnando un rigore.

Belotti 5,5: Non è ancora nella miglior forma e lo dimostra. Ha grande voglia e caparbietà, ma gli manca qualcosa. (Dal 77’ Shomurodov sv).

Jose Mourinho 6,5: La su Roma vince senza essere troppo soddisfatta. Oltre al complicato match contro il Lecce, Mou e i suoi potrebbero perdere Paulo Dybala per inforunio. Col senno di poi, sperimentare la doppia punta non è stato male.

Le pagelle del Lecce

Falcone 6,5: Sui gol non ha colpe ma è autore di tanti interventi importanti che tengono a galla i suoi.

Gendrey 5,5: Resta spesso dietro senza provare a spingere in fase d’attacco. Perde il duello aereo con Smalling nell’episodio del gol giallorosso.

Baschirotto 6: Non sfigura. L’attacco della Roma non è indimenticabile, ma lui non sbaglia e mostra al pubblico una Prova ordinata.

Umtiti 6: Un esordio tanto atteso, arrivato senza sbavature. Regge bene il confronto degli avversari.

Pezzella 6: Qualche difficoltà nel contenere Zalewski per il terzino, che si fa preferire nettamente quando spinge sulla sinistra.

Gonzalez 5,5: Meno lucido delle ultime uscite. Il centrocampo avversario si dimostra molto fisico e preciso. (Dal 46′ Blin 6: Si fa preferire in entrambe le fasi).

Hjulmand 5: Spesso è uno dei più intelligenti e di qualità, ma con la Roma è una di quelle partite da dimenticare al più presto. Forse l’espulsione è stata troppo severa, ma lui è ingenuo.

Askildsen 5: Macchia la prestazione con l’episodio da rigore che ha permesso alla Roma di vincere il match. (Dal 71′ Helgason 6: Buon finale di gara da parte sua, con un paio di iniziative offensive).

Strefezza 7: Ancora una volta si dimostra il migliore del Lecce. Realizza con caparbietà il gol del momentaneo 1-1 ma, nel complesso, è sempre autore di giocate intelligenti e importanti per la sua squadra. (Dal 75′ Di Francesco sv).

Ceesay 5,5: Non all’altezza della difesa giallorosso. Si rende pericoloso nel primo tempo, ma per lunghissimi tratti questo match è stato lunghissimo.

Banda 6: Incisivo con i suoi strappi nel primo tempo. Nel secondo perde il duello con Mancini. (Dall’81’ Colombo sv).

Marco Baroni 6,5: Il Lecce può essere soddisfatto di avere, in inferiorità numerica, gestito e lottato un risultato che avrebbe potuto regalare almeno un punto.