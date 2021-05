Roma-Lazio, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “La squadra sta bene. Nessun rimpianto per me”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di Roma contro la Lazio.

Nonostante un campionato meno positivo rispetto alle aspettative prefissate, il match di domani è di assoluta importanza per la stagione giallorossa, non solo per la possibile qualificazione in UEFA Conference League, ma soprattutto perché la prossima avversaria è la Lazio.

Il derby di Roma scinde da qualsiasi pronostico e da ogni possibile situazione di classifica ed è per questo che Paulo Fonseca non pensa al gap che il campionato ha accentuato tra le due compagini.

Ormai è risaputo che, durante questa stagione, la Roma non è riuscita a fare il salto di qualità necessario per puntare in alto. Fonseca prende come esempio la sfida persa contro l’Inter in cui il voler prendere troppo l’iniziativa ha portato gli avversari a sfruttare molti contropiedi e non è la prima volta che in errori giallorossi, gli altri trovano la forza necessaria per segnare.

Il tecnico portoghese ha già pensato ad una strategia equilibrata e intelligente da dover usare contro una Lazio che sa essere devastante in attacco.

Nonostante la stagione racconti di una Lazio più avanti in classifica, Fonseca non è sicuro che questo gap sia veritiero: per i giallorossi è stata una stagione difficile condita da un numero spropositato di infortuni che non hanno potuto permettere alla Roma di poter ottimizzare in punti, la qualità della rosa.

Il tecnico, nonostante tutto, si dice contento e orgoglioso di questa avventura. Fonseca lascia Roma con grande orgoglio e riconoscenza verso la società e verso tutti i tifosi e si prende la responsabilità di tutti i problemi che la rosa ha avuto.

Domani, al derby, Fonseca giocherà con la difesa a 4 e ha dichiarato che la squadra sta bene emotivamente e fisicamente. L’emozione per la stracittadina è tanta e il portoghese vorrebbe regalare l’ultima gioia alla piazza che ha rappresentato in questi anni.

