Roma – Lazio LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A

Dove vedere Roma – Lazio in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 12:00.

La Roma si avvicina al Derby della Capitale contro la Lazio con un obiettivo pesantissimo ancora da raggiungere: conquistare un posto nella prossima Champions League.

A due giornate dalla fine della Serie A 2025-2026, la squadra giallorossa è pienamente coinvolta nella lotta per le prime quattro posizioni, una corsa diventata sempre più equilibrata e incerta con il passare delle settimane.

Il margine tra le principali candidate alla qualificazione europea è ridottissimo. Solo tre punti separano quattro squadre in piena bagarre per la zona Champions, e la Roma si presenta al penultimo turno da quinta in classifica, quindi costretta a inseguire e a non sbagliare. In questo scenario, il derby contro la Lazio diventa una partita dal peso enorme, non soltanto per la rivalità cittadina, ma anche per le conseguenze dirette sulla classifica.

Allo Stadio Olimpico andrà quindi in scena una sfida ad altissima tensione, nella quale la Roma dovrà unire lucidità, intensità e gestione emotiva. I giallorossi hanno bisogno di punti per continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League, ma dall’altra parte troveranno una Lazio pronta a giocarsi il derby con motivazioni fortissime. Anche senza la stessa pressione di classifica, i biancocelesti non hanno certo bisogno di ulteriori stimoli quando di fronte c’è la rivale più sentita.

Il Derby della Capitale resta una partita diversa da tutte le altre, capace di ribaltare pronostici, gerarchie e momenti di forma. Per la Roma, però, questa volta il valore della gara va oltre l’orgoglio cittadino: vincere significherebbe restare agganciata al treno Champions e arrivare all’ultima giornata con concrete possibilità di centrare uno degli obiettivi più importanti della stagione.

Formazioni ufficiali di Roma – Lazio:

Gasperini manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, N’Dicka e Hermoso. A centrocampo sulle fasce Celik a destra e Wesley a sinistra con Cristante e El Aynoaui al centro. In attacco Malen punta centrale supportato da Pisilli e Dybala.

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Furlanetto in porta e davanti a lui Gila e Provstgaard centrali con Marusic a destra e Tavares a sinistra. A centrocampo c’è Rovella in cabina di regia affiancato da Basic e Taylor. In attacco il tridente è formato da Dia, Noslin e Cancellieri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynoaui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri.

Guarda Roma – Lazio in Diretta su DAZN.

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La sfida Roma – Lazio di Domenica 17 Maggio alle ore 12:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Roma – Lazio su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Roma:

La rivalità tra i due club della Capitale affonda le sue radici nel 1929 e, quasi un secolo dopo, continua a essere una delle partite più sentite del calcio italiano.

La Roma arriva al penultimo turno con la necessità di vincere per non perdere terreno nella lotta al quarto posto.

La situazione in classifica resta estremamente compressa: Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono coinvolte nella corsa agli ultimi posti Champions disponibili, con distanze minime e scenari ancora aperti.

In classifica per la volata europea, il Napoli è a quota 70 punti, la Juventus a 68, mentre Milan e Roma sono appaiate a 67; il Como, sesto, resta in scia a 65.

Per la squadra di Gian Piero Gasperini, quindi, il margine d’errore è praticamente nullo. I giallorossi sono a un solo punto dalla Juventus, a tre dal Napoli e a pari punti con il Milan, ma il confronto diretto premia i rossoneri in caso di arrivo a pari merito.

In Serie A, infatti, la differenza reti non è il primo criterio per separare due squadre con gli stessi punti: prima contano gli scontri diretti, e questo rende ancora più pesante ogni singolo risultato nella volata finale.

Prima di chiudere il campionato sul campo del Verona, la Roma deve superare l’ostacolo più carico di significati della sua stagione. Il calendario ha trasformato il derby in una partita da dentro o fuori, anche perché tutte le squadre coinvolte nella corsa Champions giocheranno in contemporanea nell’ultimo tratto del torneo, dopo giorni di discussioni e caos sulla programmazione del turno.

I giallorossi arrivano alla sfida con tre vittorie consecutive alle spalle e con il morale alimentato dal successo in extremis ottenuto contro il Parma. Al Tardini, la Roma ha ribaltato la partita nel recupero, trovando due gol nei minuti finali e restando così agganciata al sogno Champions. Il rigore trasformato da Donyell Malen al 101’ ha deciso un 2-3 discusso, ma pesantissimo per la classifica.

Il rendimento offensivo è uno dei segnali più incoraggianti per Gasperini. Spinta dalla concretezza di Malen e da una manovra sempre più efficace negli ultimi metri, la Roma ha trovato la via del gol con grande continuità nelle ultime settimane, mostrando una media realizzativa superiore ai due gol a partita nel periodo recente. Anche il dato casalingo dà fiducia: all’Olimpico, i giallorossi sono imbattuti da 11 gare e hanno costruito sette clean sheet, trasformando il proprio stadio in un punto di forza nella rincorsa europea.

Il derby, per natura, sfugge spesso alla logica dei pronostici, ma gli ultimi incroci tra Roma e Lazio raccontano una tendenza favorevole ai giallorossi. La Roma ha vinto tre degli ultimi quattro confronti ufficiali contro i biancocelesti, ottenendo nello stesso periodo lo stesso numero di successi che aveva raccolto nelle tredici sfide precedenti. Ancora più significativo è il dato difensivo: in questa mini-serie favorevole, la squadra romanista ha concesso appena un gol.

Il successo per 1-0 ottenuto nel derby d’andata pesa anche dal punto di vista psicologico. Una nuova vittoria permetterebbe a Gasperini di entrare in una cerchia ristretta di allenatori della Roma capaci di vincere i primi due derby di campionato sulla panchina giallorossa. Ma al di là del dato statistico, ciò che conta davvero è la posta in palio: battere la Lazio significherebbe continuare a credere concretamente nella Champions League, arrivando all’ultima giornata con la possibilità di completare una rimonta dal valore enorme.

Come arriva la Lazio:

La Lazio arriva al Derby della Capitale in una condizione completamente diversa rispetto alla Roma. Mentre i giallorossi sono ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, i biancocelesti hanno ormai visto svanire ogni possibilità di qualificazione europea attraverso il campionato.

La stagione della squadra di Maurizio Sarri è stata ben al di sotto delle aspettative e il finale rischia di diventare ancora più amaro, visto che Udinese e Sassuolo restano subito alle spalle e potrebbero spingere la Lazio fuori dalla parte sinistra della classifica.

L’ultima strada per salvare l’annata passava dalla Coppa Italia, ma anche quella possibilità è crollata nella finale contro l’Inter. Dopo il pesante 3-0 subito pochi giorni prima in campionato contro gli stessi avversari, la Lazio è stata battuta di nuovo dai nerazzurri, perdendo 2-0 allo Stadio Olimpico nella finale del 13 maggio 2026.

L’Inter ha così completato il double nazionale, conquistando la coppa grazie all’autogol di Adam Marusic e al gol di Lautaro Martinez.

La finale persa ha lasciato il segno non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturata. La Lazio ha commesso errori decisivi in occasione dei gol, ha faticato a impensierire realmente l’Inter e ha dovuto assistere, nel proprio stadio, alla festa dei nuovi campioni d’Italia. Un colpo durissimo per una squadra già segnata da tensioni interne, contestazioni e un rendimento troppo discontinuo.

Nonostante una leggera crescita tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, il gruppo di Sarri si presenta al derby con il morale basso e con molte più ombre che certezze. La sconfitta in finale ha accentuato la sensazione di una stagione incompleta, nella quale la Lazio non è riuscita a trovare continuità né in campionato né nei momenti decisivi.

Ora resta una sola occasione per dare un senso al finale: rovinare la corsa Champions della Roma e regalare almeno una soddisfazione pesante ai propri tifosi.

Il dato più preoccupante riguarda l’attacco. La Lazio non è riuscita a segnare in 16 partite di campionato in questa stagione, il peggior dato del club da molti anni e un segnale evidente delle difficoltà offensive biancocelesti.

Nel derby questo limite può diventare decisivo, perché la Roma arriva alla sfida con una difesa solida e un rendimento casalingo molto positivo. Per evitare una nuova serata amara, la squadra di Sarri dovrà ritrovare lucidità negli ultimi metri, maggiore aggressività e una qualità tecnica che troppo spesso è mancata nei momenti chiave.

La pressione dell’ambiente sarà altissima. I tifosi biancocelesti hanno già vissuto una stagione deludente e un’altra prestazione senza gol contro la rivale cittadina rischierebbe di far esplodere definitivamente la frustrazione. Per la Lazio, quindi, il derby non vale l’Europa, ma resta comunque una partita fondamentale per orgoglio, credibilità e rapporto con la propria tifoseria.

Pronostico Roma-Lazio:

Il pronostico di Roma-Lazio pende dalla parte dei giallorossi, soprattutto per il diverso momento psicologico con cui le due squadre arrivano al Derby della Capitale. La Roma ha entusiasmo, continuità e un obiettivo ancora enorme da inseguire: la qualificazione alla prossima Champions League. La Lazio, invece, deve provare a reagire dopo la pesante delusione della finale di Coppa Italia, persa contro l’Inter, e dopo una stagione di campionato rimasta molto lontana dalle aspettative.

La squadra di Gian Piero Gasperini sembra avere più energia, più fiducia e soprattutto più motivazioni. I giallorossi sono in piena corsa per un posto tra le prime quattro e sanno che un successo nel derby avrebbe un valore doppio: permetterebbe di continuare a credere nella Champions League e, allo stesso tempo, consegnerebbe alla Roma il secondo successo stagionale contro la rivale cittadina dopo la vittoria dell’andata.

La Lazio resta una squadra capace di rendere complicata qualsiasi partita, soprattutto in un derby, dove tensione e orgoglio possono cambiare gli equilibri. Tuttavia, il momento dei biancocelesti è fragile. La sconfitta in Coppa Italia ha lasciato scorie evidenti, mentre le difficoltà offensive mostrate durante la stagione rendono complicato immaginare una prova dominante contro una Roma solida, intensa e spinta dalla necessità di vincere.

La partita potrebbe essere combattuta e decisa dai dettagli, ma la maggiore brillantezza della Roma e il peso della posta in palio dovrebbero fare la differenza. I giallorossi hanno l’occasione di vincere il 164° Derby della Capitale disputato nel massimo campionato italiano e completare il doppio successo stagionale sulla Lazio.

Pronostico Roma-Lazio: 2-1