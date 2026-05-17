Pisa – Napoli LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° Giornata

Dove vedere Pisa – Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 12:00.

Il Napoli fa visita al Pisa nella penultima giornata di Serie A, in una sfida che pesa soprattutto sulla corsa europea degli azzurri.

La squadra di Antonio Conte arriva in Toscana con un obiettivo chiarissimo: blindare la qualificazione alla prossima Champions League con un turno d’anticipo, evitando di rimandare ogni discorso all’ultima giornata.

Il contesto della partita è molto diverso per le due squadre. Il Pisa, già retrocesso, cerca un risultato d’orgoglio davanti al proprio pubblico e vuole interrompere un digiuno contro il Napoli che dura da circa quarant’anni. Gli azzurri, invece, dopo aver perso lo scudetto conquistato nella stagione precedente, devono chiudere il campionato centrando almeno l’obiettivo minimo della qualificazione europea.

Il calcio d’inizio è fissato per domenica alle 12:00 allo Stadio Romeo Anconetani, in una gara che per il Napoli può trasformarsi in un vero spartiacque. La formazione di Conte ha tre punti di vantaggio sulla quinta posizione e, con una vittoria, potrebbe mettere al sicuro il ritorno nell’Europa che conta senza dover dipendere dall’ultimo turno.

Per il Pisa, invece, la partita ha il valore dell’orgoglio e della dignità sportiva. Il ritorno in Serie A dopo 34 anni non è bastato per conservare la categoria, ma chiudere la stagione con una prestazione importante contro una big come il Napoli sarebbe un segnale per il futuro e per l’ambiente nerazzurro

Formazioni ufficiali di Pisa – Napoli:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Meister, Cuadrado, Touré, Durosinmi, Iling-Junior, Vural, Stengs, Piccinini, Albiol, Bettazzi

NAPOLI (3-4-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Mctominay, Lobotka, Spinazzola; Elmas, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione:Contini, Milinkovic-Savic, Gutiérrez, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Olivera, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Anguissa.

Guarda Pisa – Napoli in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Pisa – Napoli in Diretta TV e streaming:

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La sfida Pisa – Napoli di Domenica 17 Maggio alle ore 12:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Pisa – Napoli su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Napoli:

Il Napoli arriva in Toscana con la possibilità di allungare una tradizione favorevole che dura da quasi quarant’anni. Gli azzurri non perdono contro il Pisa da dodici confronti consecutivi, una striscia nella quale hanno ottenuto ben dieci vittorie. Un dato che conferma il peso storico del divario tra le due squadre, ma che non basta da solo a rendere tranquilla la vigilia della formazione di Antonio Conte.

Il momento dei partenopei, infatti, non è dei più sereni. La sconfitta per 3-2 subita al Maradona contro il Bologna ha lasciato più di un segnale negativo, soprattutto perché arrivata contro una squadra che non vinceva da quattro partite in tutte le competizioni e che, nello stesso periodo, non era nemmeno riuscita a segnare.

Proprio per questo il ko casalingo ha fatto rumore: il Napoli ha mostrato fragilità difensive, poca gestione nei momenti chiave e una tenuta mentale meno solida rispetto alle settimane migliori.

Il dato interno rende il quadro ancora più evidente.

Gli azzurri non perdevano una partita di campionato a Napoli dal dicembre 2024, ma nelle ultime tre gare giocate davanti al proprio pubblico sono arrivate due sconfitte. L’unico successo in questa fase è stato il netto 4-0 contro una Cremonese in difficoltà, risultato importante ma non sufficiente a cancellare le incertezze emerse nel finale di stagione.

La trasferta contro il Pisa, però, rappresenta un’occasione ideale per rimettere ordine alla corsa Champions. I nerazzurri sono già retrocessi, arrivano da una lunga serie di sconfitte e hanno motivazioni inevitabilmente inferiori rispetto a una squadra che si gioca l’accesso alla massima competizione europea. Per il Napoli, invece, il successo avrebbe un valore enorme, perché permetterebbe di chiudere il discorso qualificazione senza aspettare l’ultima giornata.

Attualmente secondo in classifica con 70 punti, il Napoli non può ancora considerarsi matematicamente al sicuro. La Roma, quinta a quota 67, resta infatti abbastanza vicina da tenere aperta la lotta per un posto tra le prime quattro. Tuttavia, la squadra di Conte ha il vantaggio negli scontri diretti contro i giallorossi: per questo una vittoria a Pisa sarebbe sufficiente per blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

La partita dell’Arena Garibaldi diventa quindi un vero snodo della stagione azzurra. Dopo aver perso lo scudetto, il Napoli deve almeno centrare l’obiettivo europeo per dare un senso positivo al finale di campionato. Contro un Pisa già condannato alla retrocessione e reduce da un periodo nerissimo, i partenopei hanno l’obbligo di trasformare il favore del pronostico in tre punti pesantissimi.

Come arriva il Pisa:

Con la retrocessione ormai aritmetica, il Pisa arriva alla sfida contro il Napoli in un momento estremamente complicato. La sconfitta per 3-0 sul campo della Cremonese, formazione ancora impegnata nella lotta per restare in Serie A, ha confermato tutte le difficoltà dei nerazzurri in questo finale di stagione.

La squadra di Oscar Hiljemark non è riuscita a opporre grande resistenza in Lombardia e ha chiuso la partita anche con due espulsioni, quelle di Rosen Bozhinov e Felipe Loyola, segnale di una tensione ormai difficile da gestire. Il risultato ha aggravato ulteriormente una fase già negativa, rendendo ancora più pesante il ritorno davanti al proprio pubblico per l’ultima gara casalinga del campionato.

Contro il Napoli, il Pisa si troverà davanti un altro ostacolo molto complicato. Gli azzurri, ex campioni d’Italia e ancora pienamente coinvolti nella corsa alla Champions League, arriveranno in Toscana con motivazioni altissime. Per i padroni di casa, invece, la partita avrà soprattutto il valore dell’orgoglio, della dignità sportiva e del saluto ai propri tifosi dopo una stagione conclusa con l’amarezza della retrocessione.

Il clima non è dei più semplici per l’ambiente nerazzurro.

Il Pisa ha perso le ultime sette partite consecutive, subendo complessivamente 17 gol e segnandone appena 2. Una striscia che racconta bene il crollo della squadra nel momento decisivo del campionato e che rende ancora più difficile immaginare una reazione immediata contro un avversario di livello superiore.

A rendere il quadro ancora più complicato c’è anche la tradizione negativa negli scontri diretti. Il Pisa non batte il Napoli dal gennaio 1986, un digiuno lungo quasi quarant’anni che pesa ulteriormente sulla vigilia. Per i nerazzurri, quindi, la sfida di domenica rappresenta una montagna da scalare, ma anche l’ultima occasione interna per provare a regalare almeno una risposta d’orgoglio ai propri sostenitori.

Pronostico Pisa-Napoli: azzurri favoriti

Il pronostico premia il Napoli, favorito per imporsi sul campo del Pisa e blindare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Antonio Conte arriva alla penultima giornata con qualche delusione da smaltire, soprattutto dopo un finale di stagione meno brillante del previsto, ma la trasferta in Toscana rappresenta un’occasione troppo importante per essere sprecata.

Il Pisa, già retrocesso e reduce da una lunga serie negativa, sembra avere ormai poche motivazioni concrete oltre all’orgoglio davanti al proprio pubblico. I nerazzurri chiuderanno la stagione in casa contro un avversario di livello superiore, ma il momento della squadra e i numeri recenti rendono complicato immaginare una reazione forte contro un Napoli obbligato a vincere.

Per gli azzurri, invece, i tre punti avrebbero un peso enorme. Il successo consentirebbe di mettere al sicuro il piazzamento tra le prime quattro e di garantire a Conte la partecipazione alla massima competizione europea per club.

Dopo aver perso continuità nelle ultime settimane, il Napoli deve dare una risposta concreta e trasformare il favore del pronostico in una vittoria senza troppe complicazioni.

La differenza tecnica, le motivazioni europee e il momento negativo dei padroni di casa spingono verso una gara controllata dagli ospiti. Il Pisa potrebbe provare a resistere nella prima parte del match, ma alla lunga la maggiore qualità offensiva e l’urgenza di risultato del Napoli dovrebbero fare la differenza.

Pronostico: Pisa-Napoli 0-2.