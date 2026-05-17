Juventus – Fiorentina Diretta Streaming Live e Tv 37° Giornata Serie A

Dove vedere Juventus – Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 12:00.

La Juventus si prepara a vivere l’ultima partita casalinga della stagione 2025-2026 con un obiettivo chiarissimo: blindare un posto nella prossima Champions League. Domenica 17 maggio, all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la Fiorentina nella 37ª giornata di Serie A, in una sfida che può pesare moltissimo nella corsa europea. La data e l’orario del match sono stati confermati dal club bianconero: calcio d’inizio alle 12:30 CEST.

A due giornate dalla fine del campionato, la lotta per le posizioni Champions resta apertissima. La Juventus arriva al penultimo turno con la necessità di conquistare punti pesanti, perché il margine tra le squadre in corsa per le prime posizioni è ridottissimo. Secondo il quadro aggiornato della vigilia, solo pochi punti separano le formazioni comprese tra il secondo e il sesto posto, rendendo ogni risultato potenzialmente decisivo per la classifica finale.

La squadra bianconera sa di avere il destino ancora nelle proprie mani, ma non può permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico. La gara contro la Fiorentina diventa quindi molto più di un semplice appuntamento di fine stagione: è uno snodo fondamentale per trasformare un’annata complicata in una qualificazione europea di grande valore. Dall’altra parte, la formazione viola arriva a Torino con meno pressioni di classifica, ma con la possibilità di rendere difficile il cammino della rivale storica e di chiudere il campionato con una prestazione di prestigio.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Fiorentina:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Zhegrova, Boga, Milik, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, David, Cabal.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Parisi, Piccoli, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione:Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Gudmundsson, Comuzzo, Harrison, Fazzini, Fortini, Braschi, Balbo, Fabbian

Guarda Juventus – Fiorentina in Diretta su DAZN REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Juventus – Fiorentina in Diretta TV e Streaming:

Juventus – Fiorentina, in programma Domenica 17 maggio alle ore 12:00 sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante in chiave quarto posto che vale l’accesso alla Champions League.

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Uno, canale 201

Sky Sport Calcio, canale 202

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

App DAZN su smart TV

Chi preferisce seguire Juventus – Fiorentina in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport del satellite. Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Calcio, canale 202, su Sky Sport 4K, canale 213, e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

Juventus – Fiorentina sarà visibile in Streaming su:

App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV

Sky Go per gli abbonati Sky Sport

NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Juventus – Fiorentina potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Come arriva la Juventus:

La Juventus entra nella fase più delicata della stagione con un vantaggio importante: la qualificazione alla prossima Champions League dipende ancora direttamente dai suoi risultati. A due giornate dalla fine della Serie A 2025-2026, la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a difendere il proprio piazzamento tra le prime quattro, in una corsa europea diventata estremamente serrata. Il successo per 1-0 sul campo del Lecce, deciso da Dusan Vlahovic dopo appena 12 secondi, ha permesso ai bianconeri di restare pienamente padroni del proprio destino.

Il margine resta però sottile. La Juventus si presenta al finale di campionato con un solo punto di vantaggio su Milan e Roma, mentre il Como resta più staccato ma ancora inserito nella lotta europea. Per questo motivo, vincere le ultime due partite significherebbe chiudere ogni discorso e conquistare matematicamente un posto nella massima competizione continentale. La sfida contro la Fiorentina, ultima gara casalinga della stagione, assume quindi un peso enorme non solo per la classifica, ma anche per il valore simbolico di un’annata da completare davanti al pubblico dell’Allianz Stadium.

Il momento della squadra bianconera è solido soprattutto dal punto di vista difensivo. Pur mostrando ancora qualche limite nella gestione delle occasioni offensive, aspetto sottolineato dallo stesso Spalletti dopo la gara di Lecce, la Juventus ha costruito la propria rincorsa Champions su una tenuta arretrata di altissimo livello. Nelle ultime settimane i bianconeri hanno concesso pochissimo, mantenendo più volte la porta inviolata e confermando una continuità che ha permesso alla squadra di restare imbattuta da 11 partite tra campionato e coppe.

Contro la Fiorentina, la Juventus parte quindi con i favori del pronostico, anche grazie al rendimento interno mostrato durante la stagione. A Torino i bianconeri hanno perso una sola volta in campionato e il precedente storico contro i viola rafforza ulteriormente questa tendenza: nelle ultime 17 sfide casalinghe di Serie A contro la formazione toscana, la Juve ha subito una sola sconfitta. Proprio in quella occasione, però, il protagonista fu Vlahovic, allora ancora con la maglia viola, in un sorprendente 3-0 che resta uno dei ricordi più amari per il pubblico juventino.

Oggi il centravanti serbo vive la sfida dall’altra parte, con un ruolo centrale nella corsa Champions della Juventus. Il suo gol lampo contro il Lecce ha dato alla squadra tre punti pesantissimi e ha confermato quanto la sua presenza sia importante per dare profondità, fisicità e peso offensivo alla manovra bianconera. La squadra di Spalletti non sempre brilla per precisione sotto porta, ma con una difesa così solida e un attaccante tornato decisivo, la partita contro la Fiorentina può diventare il passaggio chiave per avvicinare definitivamente il ritorno nell’Europa che conta.

Come arriva la Fiorentina:

La Fiorentina arriva alla trasferta contro la Juventus con la salvezza ormai conquistata, ma senza alcuna intenzione di vivere la partita come un semplice impegno di fine stagione. Il pareggio per 0-0 contro il Genoa, pur poco spettacolare, ha permesso ai viola di mettere al sicuro la permanenza in Serie A con due giornate d’anticipo, chiudendo almeno il discorso più urgente di una stagione nata con ambizioni ben diverse.

Dopo un avvio di campionato estremamente complicato, la squadra toscana ha infatti dovuto cambiare completamente prospettiva. L’obiettivo iniziale era quello di competere per un posto in Europa, ma il rendimento negativo della prima parte di stagione ha costretto la Fiorentina a concentrarsi prima di tutto sulla salvezza. La reazione nella seconda metà del torneo è stata evidente: i viola hanno raccolto 25 punti nel girone di ritorno, ben 12 in più rispetto a quelli conquistati nella prima parte della stagione, facendo registrare il miglior miglioramento di tutta la Serie A.

Grande parte della risalita porta la firma di Paolo Vanoli, arrivato in un momento molto delicato, con la squadra bloccata nelle zone più pericolose della classifica. Il tecnico è riuscito a ridare ordine, fiducia e compattezza a un gruppo che sembrava in grande difficoltà, conducendo la Fiorentina fuori dalla zona retrocessione e fino alla matematica permanenza nella massima serie.

Nonostante il lavoro svolto, il futuro dell’allenatore sembra già segnato. Vanoli dovrebbe lasciare la panchina viola al termine della stagione, motivo per cui la gara contro la Juventus rappresenta anche una delle ultime occasioni per chiudere la sua esperienza con un risultato di prestigio. Vincere o comunque uscire imbattuti dall’Allianz Stadium avrebbe un valore importante, soprattutto considerando la rivalità storica tra le due tifoserie.

Anche se la Juventus resta favorita per classifica, rendimento interno e obiettivi ancora aperti, la Fiorentina può aggrapparsi ai risultati più recenti negli scontri diretti. Dopo aver perso tre partite consecutive contro i bianconeri senza riuscire nemmeno a segnare, i viola sono rimasti imbattuti negli ultimi tre confronti ufficiali tra le due squadre. Tra questi c’è anche l’1-1 dell’andata, risultato che conferma come la formazione toscana sia riuscita negli ultimi tempi a rendere più equilibrata una sfida spesso favorevole alla Juve.

Il problema principale, però, riguarda il momento attuale. Dall’eliminazione ai quarti di finale di Conference League, la Fiorentina non è più riuscita a vincere: nelle ultime quattro partite sono arrivati tre pareggi e una pesante sconfitta per 4-0 contro la Roma. A Torino servirà quindi una prestazione molto più intensa, perché la Juventus ha ancora tutto da giocarsi nella corsa alla Champions League e difficilmente concederà spazio a cali di concentrazione.

Per i tifosi viola, però, la partita contro la Juventus non è mai una gara qualsiasi. Anche con la salvezza già raggiunta e senza più obiettivi europei, la richiesta sarà chiara: massimo impegno, personalità e una prova d’orgoglio contro una delle rivali più sentite della storia recente della Fiorentina.

Pronostico Juventus-Fiorentina: bianconeri favoriti in una gara bloccata

Il pronostico di Juventus-Fiorentina porta verso una partita equilibrata, probabilmente poco spettacolare e decisa dagli episodi. Entrambe le squadre hanno costruito gran parte dei risultati recenti sulla solidità difensiva: nelle ultime 18 gare complessive di Serie A, bianconeri e viola hanno collezionato insieme 12 clean sheet, un dato che lascia immaginare una sfida tattica, chiusa e con poche occasioni davvero nitide.

La Juventus parte comunque avanti nelle valutazioni, soprattutto per due motivi: ha maggiore qualità offensiva e, soprattutto, motivazioni di classifica molto più forti.

La squadra di Luciano Spalletti è ancora pienamente coinvolta nella corsa alla Champions League e non può permettersi passi falsi davanti al proprio pubblico. La Fiorentina, al contrario, ha già raggiunto la salvezza matematica e sembra ormai proiettata verso la fine della stagione e le decisioni estive sul futuro tecnico e societario.

Il momento offensivo dei viola, inoltre, non aiuta a immaginare una gara ricca di gol. La squadra toscana ha segnato appena una rete nelle ultime quattro partite, confermando difficoltà evidenti nella costruzione e nella finalizzazione. Contro una Juventus così compatta, capace di concedere pochissimo nelle ultime settimane, servirà una prova quasi perfetta per riuscire a uscire da Torino con un risultato positivo.

Per questo motivo, l’ipotesi più credibile è una vittoria di misura dei bianconeri. La Fiorentina può rendere la partita sporca e combattuta, ma la maggiore urgenza della Juventus e la presenza di giocatori in grado di risolvere anche una gara bloccata spingono verso un successo interno.

Pronostico Juventus-Fiorentina: 1-0