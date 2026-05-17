Como – Parma Diretta Streaming Live e Tv 37° Giornata Serie A

Dove vedere Como – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 37° Giornata Serie A, Domenica 17 Maggio ore 12:00.

Il Como si prepara a vivere una delle partite più importanti della sua stagione. Domenica allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, la squadra di Cesc Fabregas ospita il Parma nella penultima giornata di Serie A, con l’obiettivo di continuare a inseguire una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League.

La partita è in programma domenica 17 maggio 2026 alle 12:00, in contemporanea con le altre sfide decisive per la corsa europea.

La stagione dei lariani è già straordinaria, ma il finale può renderla ancora più memorabile. Il Como, attualmente in piena lotta per un piazzamento europeo di altissimo livello, arriva all’appuntamento con il Parma sapendo di non poter sbagliare.

Ogni punto può pesare nella volata finale, soprattutto in una giornata in cui anche Roma-Lazio, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno nello stesso orario per garantire regolarità alla corsa Champions.

Il Parma, tredicesimo in classifica, arriva invece al Sinigaglia con una situazione molto meno pressante, ma resta un avversario da non sottovalutare.

La squadra emiliana non ha lo stesso peso emotivo dei padroni di casa, ma proprio questa maggiore libertà mentale può renderla pericolosa in una gara in cui il Como sarà chiamato a gestire tensione, aspettative e necessità di risultato.

Per la formazione di Fabregas, la sfida contro il Parma rappresenta anche l’ultima gara casalinga prima dei lavori di adeguamento dello stadio agli standard UEFA, interventi programmati dopo il match. Il club lariano ha già ottenuto un traguardo europeo storico, ma resta ancora in corsa per provare a trasformare una stagione eccezionale in qualcosa di ancora più grande.

Formazioni Ufficiali di Como – Parma:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt; Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Guarda Como – Parma in Diretta su DAZN REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Como – Parma in Diretta TV e Streaming:

Como – Parma, in programma Domenica 17 maggio alle ore 12:00 sarà visibile in Diretta TV e in Diretta Streaming sia su DAZN che su Sky.

La partita rientra tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva, offrendo ai tifosi diverse possibilità per seguire una sfida molto importante in chiave quarto posto che vale l’accesso alla Champions League.

📺 Diretta TV

La partita sarà visibile su:

Sky Sport Uno, canale 201

Sky Sport Calcio, canale 202

Sky Sport 4K, canale 213

Zona DAZN, canale 214 di Sky

App DAZN su smart TV

Chi preferisce seguire Como – Parma in televisione potrà farlo tramite l’app dedicata sulle smart TV compatibili, oppure attraverso i canali Sky Sport del satellite. Il match sarà disponibile su Sky Sport Uno, canale 201, su Sky Sport Calcio, canale 202, su Sky Sport 4K, canale 213, e anche su Zona DAZN, canale 214 della piattaforma Sky. Si tratta quindi di una copertura ampia, pensata per permettere agli abbonati di scegliere la modalità più comoda in base al proprio dispositivo e al proprio pacchetto attivo.

📱 Diretta streaming

Como – Parma sarà visibile in Streaming su:

App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV

Sky Go per gli abbonati Sky Sport

NOW secondo le modalità previste dalla piattaforma

La partita sarà disponibile anche in Diretta Streaming Live tramite app su smartphone, tablet, console, PC e smart TV. Gli abbonati Sky Sport potranno seguire l’incontro anche attraverso Sky Go, mentre chi preferisce una soluzione senza abbonamento tradizionale potrà utilizzare NOW, secondo le modalità previste dalla piattaforma. In questo modo, Juventus – Fiorentina potrà essere vista anche fuori casa, purché si disponga di una connessione stabile e di un account abilitato alla visione dell’evento.

Per quanto riguarda la telecronaca, sul servizio streaming principale la voce del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico. Su Sky, invece, il racconto della partita sarà curato da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Come arriva il Como:

Se il Como non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League, il momento decisivo da rimpiangere potrebbe essere il calo vissuto ad aprile. La squadra di Cesc Fabregas era quarta in classifica prima dello 0-0 contro l’Udinese alla trentunesima giornata, con un punto di vantaggio sulla Juventus e quattro sulla Roma. Sembrava il momento perfetto per blindare una posizione storica, ma nelle settimane successive il percorso dei lariani si è complicato.

La spettacolare sconfitta per 4-3 contro l’Inter e il successivo ko per 2-1 contro il Sassuolo hanno rallentato la corsa della formazione lombarda, che ha perso terreno proprio nel tratto più delicato della stagione. Considerando anche la semifinale di Coppa Italia persa contro l’Inter, il periodo senza vittorie è arrivato a quattro partite, un passaggio a vuoto che ha riaperto la lotta per i piazzamenti più importanti.

Dopo quella fase negativa, però, il Como ha saputo ritrovare equilibrio. Fabregas ha scelto una strada più pragmatica, dando priorità alla solidità difensiva rispetto alla ricerca continua della giocata offensiva. Una scelta meno spettacolare, ma molto efficace in un finale di campionato in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Il cambio di atteggiamento ha portato tre clean sheet consecutivi. Il Como ha battuto il Genoa per 2-0, ha superato l’Hellas Verona per 1-0 e ha pareggiato 0-0 contro il Napoli, ex campione d’Italia. Risultati che hanno confermato la crescita mentale della squadra e la capacità di adattarsi a una corsa Champions sempre più tesa.

Con 65 punti, il Como ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League, un traguardo enorme per il club. Ma la classifica lascia ancora aperta una possibilità più grande: i lariani possono ancora chiudere al secondo, terzo o quarto posto, con Napoli a quota 70, Juventus a 68 e Milan a 67. Il margine è ridotto, ma la corsa resta viva.

Per questo la sfida contro il Parma diventa fondamentale. I tifosi si aspettano una vittoria nell’ultima gara casalinga al Sinigaglia, dove il Como aveva infilato tre successi consecutivi prima della sconfitta con l’Inter e del pareggio proprio contro gli emiliani. La squadra di Fabregas non può più guardare indietro: per tenere acceso il sogno Champions League, serve una prestazione matura, concreta e all’altezza di una stagione già straordinaria.

Come arriva il Parma:

Il Parma arriva alla sfida contro il Como dopo una sconfitta molto amara, maturata nei minuti finali contro la Roma. La squadra di Carlos Cuesta era riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale, portandosi sul 2-1 prima del recupero della ripresa, ma nel finale è stata punita dai gol di Devyne Rensch e Donyell Malen, arrivati al 94’ e al 101’. Un crollo inatteso, che ha trasformato una possibile vittoria di prestigio in un ko pesante sotto il profilo mentale.

Quel risultato ha confermato anche le difficoltà del Parma al Tardini, dove gli emiliani hanno perso otto partite di campionato. Il rendimento interno è stato discontinuo per tutta la stagione, con appena quattro vittorie in diciotto gare casalinghe, sei pareggi e un totale di 18 punti conquistati davanti al proprio pubblico.

Molto diverso, invece, il percorso lontano da casa. In trasferta il Parma ha raccolto 24 punti, dimostrando maggiore solidità, più libertà nella gestione delle partite e una buona capacità di colpire quando può giocare con meno pressione addosso. Proprio questo dato rende la sfida del Sinigaglia meno semplice di quanto possa sembrare per il Como, che non può permettersi di sottovalutare un avversario ormai tranquillo ma ancora competitivo.

La squadra di Cuesta proverà a complicare i piani Champions dei lariani, anche se resta da capire quale sarà il livello reale di motivazione degli emiliani in questo finale di stagione. Il Parma è tredicesimo con 42 punti, troppo lontano dal settimo posto, occupato idealmente dalla zona europea, e ormai al sicuro rispetto alla lotta salvezza, con undici lunghezze di vantaggio sulla Cremonese diciottesima.

L’assenza di obiettivi concreti può diventare un fattore decisivo. Da una parte, il Parma potrebbe giocare con leggerezza e senza condizionamenti, sfruttando gli spazi lasciati da un Como obbligato a vincere. Dall’altra, la mancanza di reale pressione competitiva potrebbe favorire proprio la squadra di Fabregas, molto più motivata e spinta dalla possibilità di continuare a inseguire un piazzamento storico in Champions League.

Pronostico Como-Parma: Fabregas favorito

Il pronostico per Como-Parma premia la squadra di Cesc Fabregas, favorita per conquistare una vittoria importante davanti al proprio pubblico e continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League.

I lariani arrivano alla penultima giornata con motivazioni altissime, consapevoli che solo un successo può tenere aperta la corsa verso un piazzamento storico tra le prime quattro.

Il Parma, ormai tranquillo a metà classifica, non ha più obiettivi concreti da inseguire in questo finale di stagione. La squadra di Carlos Cuesta resta comunque un avversario insidioso, soprattutto per il buon rendimento esterno mostrato durante il campionato, ma al Sinigaglia potrebbe pagare la differenza di motivazioni rispetto a un Como obbligato a fare risultato.

La formazione di Fabregas non è detto che domini la partita dal primo all’ultimo minuto, ma nelle ultime settimane ha ritrovato compattezza, equilibrio e attenzione difensiva. I tre clean sheet consecutivi hanno dato maggiore solidità a una squadra che, dopo il calo di aprile, ha scelto un approccio più pragmatico e meno rischioso.

Proprio questa disciplina tattica può diventare la chiave della gara. Il Como ha qualità per colpire, ma soprattutto ha imparato a concedere meno, a gestire meglio le fasi delicate e a proteggere il risultato con maggiore maturità. Contro un Parma senza grandi pressioni di classifica, la concretezza dei padroni di casa può fare la differenza.

Pronostico: Como-Parma 2-0.