Roma Lazio Diretta Tv-Streaming e Probabli Formazioni

Alle ore 18:00 all’Olimpico si gioca il derby capitolino Roma-Lazio per la 21° Giornata di Serie A. La partita Roma Lazio sarà trasmessa in Diretta tv su Sky Sport Serie A Hd ed in Streaming Live su Sky Go.

Roma Lazio è il derby più atteso dagli appassionati di calcio italiano per la rivalità tra le due tifoserie e le spettacolari coreografie che sanno regalare. Sicuramente è uno dei più sentiti dal pbblico e domani sono attesi oltre 60.000 tifosi per uno stadio Olimpico tutto esaurito.

Entrambe le squadre arrivano a questo derby dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia subita in trasferta dalla Lazio a Napoli e dalla Roma a Torino contro la Juventus.

In campionato la Lazio è terza in classifica a quota 45 punti e con una partita ancora da recuperare con l’Udinese che vincendola gli permetterebbe di salire al 2° posto a -3 dalla Juventus in piena lotta scudetto.

I biancocelesti vengono dalla striscia record nella loro storia di 11 vittorie consecutive in Serie A. Nelle ultime due partite giocate all’Olimpico la squadra di Inzaghi ha battuto il Napoli 1 a 0 e travolto la Sampdoria 5 a 1. Nel Derby Inzaghi potrà schierare la formazione migliore con i recuperi di Correa e Luis Alberto.

La Roma eliminata dalla Coppa Italia è quarta in classifica in campionato a quota 38 punti a -8 dai cugini laziali. I giallorossi non hanno iniziato il 2020 nel migliore dei modi perdendo le due partite casalinghe giocate contro il Torino 0 a 2 e contro la Juventus 1 a 2. Domenica scorsa la formazione di Fonseca ha vinto 3 a 1 in trasferta contro il Genoa.

Fonseca nel derby avrà ancora una volta gli uomini contati e seri problemi in tutti i reparti per via degli infortuni.

Come vedere Inter-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Roma Lazio, valida per la 21°giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta TV alle 18:00 sul satellite sul canale 202 Sky Sport Serie A e sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. La telecronaca è affidata alla coppia Marinozzi-Minotti.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Roma Lazio in diretta streaming live su pc, smartphone e tablet.

Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 € per un giorno o 29,99€ al mese.

Probabili Formazioni Roma-Lazio

Fonseca dovrà fare i conti con l’emergenza infortuni tra cui quello di Diawara uscito malconcio dalla partita di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus.

Fonseca sarà costretto a scelte obbligate nei vari reparti visto che ha gli uomini contati e schiererà la sua Roma con il solito 4-2-3-1. In difesa confermata la coppia centrale Mancini – Smalling davanti a Pau Lopez con Spinazzola a destra e Kolarov a sinistra. Con l’infortunio di Diawara a centrocampo ci saranno Cristante e Veretout. Dzeko è la punta centrale supportato da Lorenzo Pellegrini sulla tre quarti con ai lati Under e Kluivert.



Inzaghi dispone di tutti i titolari e schiera la sua Lazio con il classico 3-5-2. In porta ci sarà Strakosha. In difesa ci saranno Acerbi, Radu e Luiz Felipe. A centrocampo ci sono Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto al centro con Lazzari a destra e Lulic a sinistra. La coppia d’attacco sarà formata da Immobile e Correa che è in ballottaggio con Caicedo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Indisponibili: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Perotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Indisponibili: Marusic, Cataldi, Lukaku

Precedenti e Statistiche di Roma Lazio:

E’ il derby numero 154 in Serie A e dopo tanti anni conterà per lo scudetto solo per i biancocelesti.

La Lazio infatti ha 7 punti di vantaggio sulla Roma con una partita da recuperare.

All’andata l’ultimo derby è finito 1 a 1 con i gol di Kolarov su rigore per la Roma e Correa per la Lazio.

Nei 153 derby precedenti il risultato più frequente è stato il pareggio uscito ben 59 volte. Dei restanti 94 sono 55 le vittorie della Roma e 39 quelle della Lazio.

I derby giocati in casa della Roma sono 76 ed i giallorossi ne hanno vinti 30 mentre la Lazio 14 ed i pareggi sono stati 32.

Completamente in equilibrio quelli giocati dalla Lazio in casa con 25 vittorie per parte e 27 pareggi.

Per quanto riguarda i gol la Roma è in vantaggio con 191 reti segnate contro le 148 della Lazio in 153 derby giocati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA