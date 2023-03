Roma-Juventus, dove vedere il match valido per la 25ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 5 marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Roma-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Roma-Juventus, 25° giornata di Serie A 2022/23

Roma-Juventus La formazione di Allegri viene da quattro vittorie consecutive, di cui le prime tre senza subire reti. Nell’ultimo match giocato contro il Torino la squadra è sembrata più disattenta nelle retrovie, essendo andata per due volte in svantaggio. Poi la bravura dei suoi interpreti ha permesso di recuperare e sorpassare definitivamente nella ripresa.

Si approccia alla sfida contro la Roma con nove punti di ritardo dalla formazione capitolina. Questa distanza è dovuta alla causa riguardante le plusvalenze, che ha relegato i bianconeri a metà classifica, costretti a rincorrere le zone europee.

La Roma deve fare attenzione al ritorno dei bianconeri, anche alla luce della pesante sconfitta subita contro la Cremonese. La formazione lombarda è riuscita a guadagnare i primi tre punti della stagione e vuole provare a rincorrere la salvezza. Non sarà un’impresa facile, troppi i punti persi per strada, ma provare non nuoce.

Giallorossi che hanno guadagnato sette punti nelle ultime tre partite disputate. Due sconfitte, oltre a quest’ultima c’è stata quella più accettabile avvenuta a Napoli. L’Atalanta è sotto di soli tre punti, la Lazio è davanti di uno. La quinta posizione non si addice alle ambizioni di Mourinho e del suo staff.

Bianconeri che, nella settimana successiva, dovranno affrontare il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League. Spazio per vedere qualche elemento che ha giocato meno, oppure Allegri si affiderà alla formazione migliore? Vedremo.

Guarda Roma-Juventus in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Roma Juventus in diretta TV e streaming:

Partita: Roma-Juventus

Roma-Juventus Data: 05 marzo

05 marzo Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Roma-Juventus, match della 25ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Roma-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Torino in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

La telecronaca di Roma-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Roma Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Roma Juventus , le ultimissime

Giallorossi che schiereranno Pellegrini e Dybala nella trequarti ad innescare la punta Abraham. Sulle fasce da una parte Spinazzola, in gran forma e protagonista nella sconfitta di martedì contro la Cremonese. Dall’altra il giovane Zalewski, con Matic e Cristante nella diga di centrocampo. Mancini, Smalling e Ibanez confermati in difesa davanti a Rui Patricio.

Bianconeri che adotteranno il tradizionale 3-5-2. Di Maria farà da supporto a Vlahovic in fase offensiva, mentre Cuadrado e Kostic presidieranno le fasce. Rabiot, Locatelli e Fagioli a presidio del centrocampo, Bremer, Danilo e Alex Sandro davanti a Szczesny.

Roma Juventus, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri