Roma-Juventus 1-0, Mourinho: “Ci siamo comportati da squadra, non era facile dopo Cremona”

Il tecnico portoghese ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus.

La Roma vince il match casalingo contro la Juventus e si porta al quarto posto in campionato, tornando saldamente in zona Champions.

Una vittoria importante, quella dei giallorossi, arrivata anche da un cambio tattico di Mourinho che ha scelto il piano di gioco senza punta per non dare punti di riferimento ai bianconeri di Allegri.

Proprio lo Special One, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria spiegando che il piano di gioco ha funzionato per cercare di giocare senza un giocatore centrale a favore di una superiorità numerica a centrocampo.

L’idea era quella di non pressare troppo la Juventus, ma allo stesso tempo di compattare il blocco finché il gol di Mancini non ha cambiato la storia del match riscattando la sconfitta di Cremona.

C’è stato, infatti, un cambio di atteggiamento da parte dei giallorossi dopo una settimana non facile. La sconfitta con la Cremonese ha lasciato strascichi importanti e la squadra non ha vissuto bene la vigilia di questo match che ha sicuramente ridato motivazioni e autostima alla squadra.

La Roma ha giocato da squadra e questo è l’importante per Mourinho. Anche Pellegrini, spiega Mourinho, è da lodare per aver schermato i movimenti di un fuoriclasse come Di Maria.

La partita era pericolosa, soprattutto perché la Juventus, con un vittoria, nonostante i 15 punti di penalizzazione, era ancora un avversario molto pericoloso per la corsa in Champions League.