Roma – Inter Diretta LIVE Tv e Streaming Serie A 7° Giornata

Dove vedere Roma – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 7° Giornata Serie A, Sabato 28 Ottobre ore 20:45.

Sabato alle 20:45 all’Olimpico è in programma il Big Match della 7° Giornata di Serie A 2025-2026 con la Roma di Giampiero Gasperini prima in classifica con 15 punti che affronta l’Inter di Cristian Chivu che segue con 12 punti.

Roma e Inter sono due delle principali candidate al titolo: i giallorossi, attualmente primi in classifica, ospitano una Inter in grande forma, reduce da cinque vittorie consecutive e pronta a inseguire la sesta per consolidare la propria rincorsa alla vetta.

Lo Stadio Olimpico si preannuncia tutto esaurito per una sfida che oppone la miglior difesa del campionato (quella della Roma di Gasperini) al miglior attacco della Serie A (guidato da Lautaro Martínez e compagni).

Per la Roma sarà anche l’occasione per interrompere un digiuno lungo nove anni, visto che l’ultimo successo casalingo contro i nerazzurri risale all’ottobre del 2016 quando vinse 2 a 1.

Nelle ultime 4 stagioni ci sono state 4 sconfitte consecutive per la Roma all’Olimpico contro l’Inter e lo scorso anno finì 1 a 0 per i nerazzurri.

L’ultima volta che la Roma ha preso punti in casa contro l’Inter è stato a gennaio 2021 quando pareggiò 2 a 2.

Tutti gli ingredienti, insomma, per una notte di grande calcio, decisiva per gli equilibri della corsa scudetto.

Formazioni Ufficiali di Roma – Inter:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu

Dove vedere Roma – Inter in Diretta TV e Streaming

Il match Roma – Inter di Sabato 18 Ottobre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Roma – Inter sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Roma – Inter su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Roma – Inter in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva la Roma:

La Roma di Gian Piero Gasperini continua a sorprendere in questo avvio di Serie A 2025-2026, avendo conquistato cinque vittorie nelle prime sei giornate. Il successo più prestigioso è arrivato nel Derby della Capitale contro la Lazio, un trionfo che ha proiettato i giallorossi in vetta alla classifica a 15 punti, alla pari con il Napoli campione d’Italia in carica.

La forza della Roma risiede nella solidità difensiva, marchio di fabbrica del nuovo tecnico. Con solo due gol subiti in campionato, la squadra capitolina vanta la miglior retroguardia del torneo. L’unico a essere riuscito a trafiggere il portiere Mile Svilar, autentico specialista dei clean sheet, è stato Moise Kean, con una prodezza personale. Nonostante quel gol incassato, la Roma ha comunque superato la Fiorentina al Franchi per 2-1, grazie alle reti di Matias Soulé e Bryan Cristante, chiudendo nel migliore dei modi la settimana precedente alla sosta per le nazionali.

Per Gasperini, reduce da anni memorabili con l’Atalanta, questo avvio rappresenta un record personale: mai aveva ottenuto così tanti punti e subito così pochi gol nelle prime sei giornate di Serie A. Tuttavia, il tecnico sa bene che il prossimo ostacolo sarà uno dei più impegnativi. Dopo la sconfitta in Europa League contro il Lille, la Roma si prepara ad affrontare l’Inter, una squadra storicamente ostica e contro cui Gasperini ha vissuto uno dei momenti più amari della carriera, il pesantissimo 7-1 del marzo 2017 quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta.

Il passato lega il tecnico piemontese anche ai nerazzurri, che allenò per una breve parentesi senza successo, proprio come accadde anni prima a Claudio Ranieri.

E se Soulé fu decisivo nell’ultima sfida di San Siro, la Roma non batte l’Inter all’Olimpico da nove anni: in otto confronti casalinghi, infatti, ha raccolto cinque sconfitte e tre pareggi. Un tabù che i giallorossi sognano finalmente di infrangere davanti al proprio pubblico per continuare a sognare in grande.

Come arriva l’Inter:

L’Inter di Cristian Chivu arriva all’appuntamento dell’Olimpico in uno stato di forma straordinario. I nerazzurri hanno infatti vinto le ultime quattro sfide giocate a Roma e vantano una striscia aperta di 11 trasferte consecutive in cui hanno sempre trovato il gol contro i giallorossi, con una media superiore alle due reti a partita. Numeri che testimoniano una tradizione favorevole e che rendono la sfida di sabato un esame fondamentale per entrambe le squadre.

Dopo la pausa per le nazionali, l’Inter riparte con fiducia e con il morale alle stelle. L’ultimo successo, un 4-1 travolgente contro la Cremonese, ha confermato l’eccellente stato di forma di una squadra che ha raccolto cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni, incluse le prime due uscite vincenti in Champions League. Con 17 gol realizzati, l’Inter detiene il miglior attacco della Serie A, e la varietà offensiva è uno dei punti di forza del gruppo: nove giocatori diversi hanno già trovato la via del gol, dimostrando la profondità e la qualità della rosa.

Il successo ottenuto nelle ultime settimane ha riportato i nerazzurri fino al quinto posto in classifica, con la possibilità concreta di superare la Roma in caso di vittoria all’Olimpico. Tuttavia, c’è ancora un aspetto da migliorare: la gestione dei finali di gara. Ben la metà dei gol subiti in questa stagione è arrivata negli ultimi 15 minuti, un dettaglio che non è passato inosservato a Chivu. L’ex difensore, oggi in panchina, conosce bene l’importanza della solidità difensiva e cercherà di evitare nuove disattenzioni contro la sua ex squadra, in una sfida che promette spettacolo, gol e grande intensità tattica.

Probabili Formazioni di Roma – Inter:

La Roma di Gian Piero Gasperini, finora impeccabile in fase difensiva ma ancora poco incisiva in attacco, potrebbe presentare alcune novità importanti per la sfida contro l’Inter. Il tecnico giallorosso potrà infatti contare sul rientro di Leon Bailey, alla sua prima convocazione ufficiale dopo il trasferimento in prestito dall’Aston Villa. L’ala giamaicana, rimasta fuori dalle convocazioni della sua nazionale, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere inserita tra i convocati partendo inizialmente dalla panchina. Anche Angelino, laterale sinistro ex Lipsia, è sulla via del recupero e potrebbe tornare disponibile.

In avanti, Gasperini valuterà chi schierare tra Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Il giovane irlandese non segna in campionato da quasi un anno, ma è reduce da un ottimo periodo in nazionale con tre gol nelle ultime quattro partite. L’ucraino, invece, ha appena realizzato la sua prima rete in Serie A e potrebbe essere preferito dal tecnico per la maggiore esperienza nel gioco di squadra.

La certezza offensiva resta Matias Soulé, autentico protagonista di questo inizio stagione con tre gol in campionato. L’argentino, che lo scorso anno fu match-winner contro l’Inter, si ritroverà di fronte al connazionale Lautaro Martínez, capitano nerazzurro e leader indiscusso del reparto offensivo. Lautaro ha segnato quattro gol nelle ultime tre presenze con il club e si candida a essere ancora una volta decisivo.

L’allenatore Cristian Chivu, però, ha l’imbarazzo della scelta in attacco. Oltre a Lautaro, può contare sul giovane Ange-Yoan Bonny, autore di due reti da quando è arrivato dal Parma, e su Francesco Pio Esposito, che ha appena festeggiato il suo primo gol in Serie A e il primo gol in nazionale maggiore. Assenti invece Marcus Thuram, fermato da un infortunio muscolare, e Matteo Darmian, alle prese con un problema al polpaccio.

Probabili formazioni Roma-Inter (Serie A, 18 ottobre 2025)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez.

Allenatore: Chivu.

Pronostico di Roma – Inter:

Il big match dell’Olimpico rappresenta un primo vero esame Scudetto per entrambe le formazioni, guidate da due tecnici agli antipodi per esperienza ma accomunati dalla voglia di lasciare il segno. La Roma di Gasperini, solida e organizzata, dovrà affrontare l’attacco più prolifico del campionato, quello dell’Inter di Chivu, che sta ritrovando ritmo e fiducia dopo una serie di prestazioni convincenti.

I giallorossi cercheranno di sfruttare il fattore campo e la compattezza difensiva, ma i nerazzurri appaiono più completi e pericolosi in avanti. Se la Roma dovesse concedere spazi, la qualità e la profondità offensiva dell’Inter potrebbero fare la differenza.

La sensazione è che l’esperienza tattica di Gasperini non basti per arginare una squadra in piena fiducia: l’Inter è favorita per una vittoria di misura, con pronostico 1-2, che le consentirebbe di portare via dall’Olimpico tre punti pesantissimi nella corsa al vertice della Serie A.

