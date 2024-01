Roma-Hellas Verona 2-1, De Rossi: “Mi sono goduto poco l’atmosfera”

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso dopo la vittoria contro il Verona di Baroni.

Vittoria all’esordio per Daniele De Rossi che festeggia la sua prima apparizione da allenatore della Roma con un 2-1 ai danni dell’Hellas Verona che ha, comunque, messo in difficoltà i capitolini nel secondo tempo.

La prima Roma di De Rossi si è fatta apprezzare nel primo tempo e, soprattutto nei primi 20 minuti di gara, si è vista una squadra a trazione apertamente offensiva.

Nei secondi quarantacinque minuti si è rivista forse un po’ di timidezza madre delle difficoltà delle ultime settimane, ma l’ex centrocampista e ora allenatore dei giallorossi può comunque essere contento.

Proprio De Rossi ha partecipato, per la prima volta, alla conferenza stampa post-gara dove ha parlato della partita e della sua prima vittoria: “La squadra è stata un po’ insicura, ma conosco bene l’ambiente e quando le cose vanno meno bene è sempre un po’ complicato dal punto di vista mentale. Dobbiamo fare questo step per ottenere maggiore lucidità, ma comunque abbiamo vinto contro un bel Verona che ha già messo in difficoltà tante big di questo campionato”.

Sulla difesa a 4: “La linea a 4 è importante perché ci permette di aggiungere un uomo a centrocampo. Abbiamo costruito anche a 3 facendo bene, ma se vogliamo essere più offensivi dobbiamo scegliere di schierarci a 4”.

Sul debutto: “Se è come nei miei sogni? Bhe, nei miei sogni gli ultimi 30 minuti erano più tranquilli, magari più simili al primo tempo. Roma ha significato tantissimo per me e ricevo ancora tanto amore per le strade. Mi sono goduto poco l’atmosfera perché dovevo badare a cento cose diverse, però oggi ci sono i social e andrò a vedere vari striscioni e altro”.

Su Dybala: “Non è facile per chi subentra fare ciò che fa lui. Ho messo Zalewski in un ruolo che non ricopriva da tempo e si è forse sentito in difficoltà. La Roma, però, può dare il Verona anche senza Dybala, il problema è stato il giro palla molto più lento”.