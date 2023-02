Roma-Hellas Verona 1-0, voti e pagelle: “La prima volta di Solbakken, El Shaarawy perfetto”

I giallorossi vincono di misura il match casalingo grazie al primo gol in giallorosso di Solbakken.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Spettatore non pagante se non in una singola punizione di Duda che respinge senza troppi rischi.

Mancini 6,5: Vince praticamente tutti i duelli possibili. Riesce a ispirare fiducia a tutto il reparto e non sbaglia praticamente nulla.

Smalling 6,5: Anche l’inglese alza il muro in questo match. Nonostante un cartellino giallo rimediato abbastanza presto, riesce a guidare la difesa con personalità e giocare con grande autorità.

Ibanez 5,5: Fatica più del dovuto. Non sembra sempre lucido e sbaglia anche in fase d’appoggio. Qualche buon intervento, ma ci ha abituato a prestazioni migliori.

Karsdorp 6: Dopo quella “tragica” partita contro il Sassuolo, l’olandese torna a calpestare il campo dell’Olimpico e lo fa con una prestazione complessivamente buona. L’Olimpico lo applaude. (Dal 70′ Celik 6: Buon ingresso, difende il risultato).

Cristante 6,5: Anche oggi si dimostra centrale nella tattica di Mourinho. Sia in fase difensiva, che offensiva, è provvidenziale e in tre occasioni risolve i problemi della Roma evitando le offensive dell’Hellas.

Bove 6,5: Applausi anche per il giovane giallorosso. Gioca titolare in un match non semplice ma offre fisicità e dinamismo.

Spinazzola 7: Stralci di vero Spinazzola. Si inventa un assist di tacco per Solbakken e nel complesso mostra quelle accelerate che lo hanno reso inarrestabile quando era al top della forma. Recuperarlo sarà un fattore prezioso.

Solbakken 7,5: Benvenuto Ola. Dopo i pochissimi minuti giocati prima di questo match, Mourinho lo schiera titolare e all’inizio l’Olimpico sembra intimidirlo. Scrollata la paura di dosso, entra pienamente nel match fino al gol-vittoria del primo tempo che regala 3 punti alla Roma e la gioia della “Prima volta” a lui.

El Shaarawy 7,5: Qualità, efficacia e velocità. Stephan sembra tornato quello dei tempi migliori, ma tatticamente sta offrendo una versione inedita di sé ed efficacissima. Gli manca soltanto il gol ma la prestazione è enormemente positiva. (Dall’86’ Wijnaldum SV)

Abraham SV: Sfortunato. Uno scontro di gioco lo costringe a uscire dopo meno di 15 minuti con una brutta ferita sull’occhio. (Dal 15′ Belotti 6: Mostra tutta la voglia possibile in una partita in cui il suo agonismo non è di certo passato inosservato. Non è precisissimo. Ma ci prova).

Josè Mourinho 6,5: La Roma gioca bene e conquista il terzo posto in classifica insieme al Milan. La vittoria arriva con un solo gol, ma poco importa visto che il risultato permette ai giallorossi di avere tre punti pesantissimi.

Le pagelle dell’Hellas Verona

Montipò 6,5: Non può nulla sul gol di Solbakken, ma regge il muro del Verona con grande maestria. Su Belotti c’è anche la parata migliore della sua partita.

Magnani 6: Prestazione ordinata, senza particolari errori nonostante la forza offensiva della Roma.

Hien 5,5: Dura solo un tempo la sua partita. E’ sembrato un po’ nervoso e il cartellino giallo condiziona la scelta di toglierlo all’intervallo. (Dal 46′ Coppola 6: Più concentrato. Gioca un buon match).

Dawidowicz 5: Non è preciso nel seguire il taglio di Solbakken. L’errore pesa molto sulla prestazione e non è sembrato molto sicuro.

Depaoli 5: Perde totalmente il duello con Spinazzola. Inefficace.

Duda 6: Mostra qualità interessanti. Tocca tanti palloni e mostra le sue doti da metronomo, nonché da tiratore di calci piazzati.

Tameze 6,5: Partita fisica dove il mediano del Verona si esalta. Riesce ad essere utile sia in fase di costruzione, sia in fase d’attacco.

Doig 6: Nessun particolare errore. Il Verona dalle sue parti non soffre più di tanto e ha licenza di spingere in attacco. (Dall’84’ Abilgaard SV)

Lazovic 6: Nel primo tempo è stato poco servito, nella ripresa cresce e tutta la squadra ne giova. Forse il cambio è stato frettoloso. (Dal 60′ Braaf 6: Pericoloso e calcia spesso).

Ngonge 5,5: La sua prestazione non è paragonabile a quelle viste nelle scorse settimane. Fatica molto con la difesa della Roma.

Gaich 5,5: Giornata difficile anche per lui. Ha poche possibilità di mettersi in mostra. (Dal 60′ Lasagna 6: Qualche guizzo in più dei suoi compagni di reparto).

Marco Zaffaroni 5,5: Il Verona si lascia intimidire dall’Olimpico e l’inizio del match non è dei migliori. La prestazione migliora con l’andare avanti della partita, ma in fase offensiva produce ben poco.