Roma, Gasperini rompe il silenzio: la verità sul futuro di Dybala e l’ombra del sacrificio da 60 milioni

Roma - Stadiosport.it

Il raduno a Trigoria non è stato solo il primo giorno di scuola della nuova stagione. Le parole di Gian Piero Gasperini, arrivate nel momento esatto in cui i motori del calciomercato estivo iniziano a girare a pieno regime, hanno subito ridefinito i confini del progetto giallorosso. Con lo sbarco imminente della proprietà americana nella Capitale, il tecnico ha lanciato messaggi chiarissimi che tracciano una linea netta tra sogni di gloria e cruda realtà finanziaria.

Dal destino di Paulo Dybala fino alla delicata situazione di Manu Koné, ecco cosa sta succedendo dietro le quinte del club capitolino.

Il nodo sciolto: Dybala rinnova, ma Gasperini detta la sua legge tattica

La certezza da cui ripartire ha un nome e un cognome: Paulo Dybala. L’ufficialità del prolungamento dell’accordo fino al 2027 blinda l’argentino come perno della Roma che verrà, anche in vista delle celebrazioni per il centenario del club.

Tuttavia, l’aspetto più interessante riguarda la sua collocazione in campo. Gasperini ha voluto sgomberare subito il campo da equivoci tattici che avrebbero potuto agitare l’estate romana:

“Lui può giocare più defilato, ma per me mai: gioca vicino alla porta.”

Una presa di posizione netta che rimette la “Joya” al centro del villaggio, precisamente negli ultimi sedici metri, dove le sue giocate possono essere letali.

La verità sui conti: perché Manu Koné può essere sacrificato

Se l’attacco blinda la sua stella, il centrocampo trema di fronte alle esigenze di bilancio. Gasperini non si è nascosto dietro le solite frasi di circostanza, affrontando a viso aperto la realtà finanziaria del club e il futuro di Manu Koné.

Il tecnico ha ammesso apertamente che la Roma ha la necessità di ripianare i pesanti bilanci degli anni passati, aggiungendo che il solo ritorno in Champions League potrebbe non bastare.

La strategia della famiglia Friedkin è delineata:

La valutazione minima: Il club non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro per il centrocampista francese.

Il club non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro per il centrocampista francese. Le sirene estere: La Premier League osserva con attenzione, ma ogni scenario concreto prenderà forma solo dopo la chiusura degli impegni internazionali dei giocatori.

L’attesa dei Friedkin e un mercato finora congelato

Il tecnico lo ha definito un mercato “paralizzato” dai grandi eventi internazionali e dai Mondiali, ma la svolta potrebbe essere questione di ore. Con l’arrivo della presidenza americana a Trigoria, le trattative in entrata – che vedono caldi i nomi di Moreira e l’ipotesi di un prestito per Garnacho – sono destinate a subire un’accelerazione improvvisa.

Per Gasperini la presenza fisica della proprietà è cruciale, poiché il mercato vive di velocità e risposte immediate, e la vicinanza dei Friedkin sarà determinante per sbloccare le operazioni chiave.

L’orizzonte temporale disegnato dall’allenatore non prevede scorciatoie. L’obiettivo dichiarato per la nuova stagione non è un effimero assalto al titolo, ma la costruzione di una base solida.

La Roma punta a stabilizzarsi stabilmente nelle prime quattro posizioni della Serie A. Secondo il tecnico, solo la presenza costante e continuativa nella massima competizione europea potrà garantire le risorse necessarie per colmare il divario con l’Inter, indicata come la grande favorita, e competere stabilmente per lo Scudetto negli anni a venire.