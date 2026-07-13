Calciomercato Live: Squadra di Serie A con Zero Acquisti, strategia o difficoltà?

Calciomercato Serie A, Lecce ancora a zero acquisti al 13 luglio è una strategia o difficoltà a reperire i profili giusti? Di Francesco aspetta rinforzi.

Il Lecce è partito per la nuova stagione con una fotografia che fa discutere: al 13 luglio, al netto dei rientri dai prestiti e considerando soltanto i nuovi innesti veri da altri club, il club giallorosso non ha ancora piazzato un acquisto per la prima squadra.

Una situazione che nel pieno del calciomercato estivo non può passare inosservata, soprattutto per una squadra che dovrà affrontare un’altra stagione di Serie A con l’obiettivo dichiarato di salvarsi.

Non è ancora il momento del panico, perché il mercato è lungo e la sessione estiva chiuderà solo il 1° settembre. Ma il dato resta forte: mentre molte concorrenti hanno già inserito almeno un volto nuovo, il Lecce è ancora in una fase di attesa, valutazione e trattative non chiuse. Il raduno è iniziato, Eusebio Di Francesco ha ritrovato il gruppo, ma la rosa che sta lavorando in questi giorni non può essere considerata completa.

La domanda, quindi, è inevitabile: il Lecce è in ritardo o sta semplicemente rispettando una strategia prudente?

Lecce fermo sul mercato: il dato che preoccupa i tifosi

Il punto non è solo numerico. Un club come il Lecce non può permettersi di sbagliare tempi e profili, perché ogni scelta pesa doppio. I salentini non hanno il margine economico delle grandi, non possono intervenire con acquisti correttivi continui e devono costruire la salvezza prima ancora che inizi il campionato.

Per questo l’assenza di nuovi innesti a metà luglio diventa un tema tecnico, non soltanto mediatico. Di Francesco dovrà lavorare su principi, automatismi, condizione fisica e identità tattica. Farlo con una rosa ancora incompleta significa inevitabilmente perdere tempo prezioso.

Il Lecce non è immobile nel senso assoluto del termine. I contatti ci sono, le piste sono aperte, i nomi circolano. Ma il passaggio dalla trattativa all’ufficialità non è ancora arrivato. Ed è proprio questa distanza a creare inquietudine: il mercato giallorosso sembra acceso sotto traccia, ma spento nei comunicati.

Ritiro iniziato, ma la squadra è ancora un cantiere

Il Lecce ha cominciato ufficialmente la stagione 2026-2027 con il raduno e il primo allenamento. Abbracci, test, lavoro sul campo e prime indicazioni per Di Francesco. Ma l’impressione è che il tecnico stia iniziando il percorso con un gruppo ancora provvisorio.

Il problema riguarda soprattutto la costruzione offensiva. La squadra ha bisogno di soluzioni nuove davanti, di esterni in grado di cambiare passo e di una punta capace di dare peso all’area. La salvezza passa dai gol, e nella scorsa stagione il Lecce ha spesso dovuto aggrapparsi a equilibrio, sofferenza e prestazioni difensive. Per fare un salto di qualità, o almeno per soffrire meno, servirà aumentare la pericolosità negli ultimi trenta metri.

Il calendario non aspetta. Prima si inseriscono i rinforzi, prima l’allenatore può integrarli. Un attaccante arrivato a fine agosto può anche essere forte, ma difficilmente sarà subito dentro i meccanismi. Una squadra che punta alla permanenza in A deve partire con più certezze possibili.

Di Francesco aspetta esterni e una punta

Le priorità sono chiare. Il Lecce deve intervenire sugli esterni offensivi e sul centravanti. Il sistema di Di Francesco richiede ampiezza, velocità, attacco della profondità e capacità di saltare l’uomo. Senza giocatori funzionali sulle corsie, il 4-3-3 rischia di diventare prevedibile.

Al momento, sulle fasce il Lecce può contare su poche opzioni realmente strutturate per affrontare un intero campionato. Lameck Banda resta un elemento importante, ma il suo futuro non è blindato. Santiago Pierotti e Konan N’Dri possono essere utili, ma non bastano da soli per dare continuità, rotazioni e imprevedibilità.

Serve almeno un esterno pronto, possibilmente due se il mercato in uscita dovesse muovere qualcosa. Il Lecce ha bisogno di gamba, strappo e uno contro uno. Profili magari giovani, ma non acerbi al punto da dover aspettare mesi prima di incidere.

Poi c’è il tema della punta. Nikola Stulic resta una base, ma serve concorrenza. Francesco Camarda è tornato al Milan dopo la contro-opzione rossonera, mentre Walid Cheddira è rientrato al Napoli e il suo ritorno appare complicato, almeno alle condizioni attuali. Di Francesco ha bisogno di un attaccante che sappia capitalizzare il lavoro della squadra, proteggere palla e riempire l’area.

L’eredità di Corvino e la nuova fase Trinchera

Il mercato del Lecce vive anche un passaggio storico. Pantaleo Corvino ha lasciato il ruolo di responsabile dell’area tecnica dopo un ciclo profondissimo, segnato da promozione, salvezze e plusvalenze importanti. Il suo lavoro ha costruito una parte dell’identità recente del club: scouting, giovani da valorizzare, sostenibilità economica, coraggio nelle scommesse.

Ora la responsabilità passa a Stefano Trinchera, chiamato a dimostrare continuità ma anche autonomia. Non è un compito semplice. Raccogliere l’eredità di Corvino significa muoversi dentro un sistema già definito, ma senza limitarsi a replicarlo. Il Lecce deve continuare a scoprire giocatori, però ha anche bisogno di elementi pronti.

La salvezza in Serie A non si costruisce solo con intuizioni future. Serve equilibrio tra talento, esperienza e impatto immediato. È qui che il mercato giallorosso si gioca molto: trovare giocatori sostenibili, ma capaci di aiutare Di Francesco subito.

Le cessioni pesano: Helgason, Ramadani e il caso Camarda

Il quadro va letto anche attraverso le uscite. Helgason è passato al Venezia, Ramadani è andato al Çorum e Camarda è tornato al Milan dopo il meccanismo di contro-opzione. Sono movimenti che modificano la profondità della rosa e obbligano il Lecce a ragionare su sostituzioni mirate.

La partenza di Ramadani toglie un centrocampista di esperienza e struttura. Helgason era un elemento di rotazione, ma comunque un giocatore utilizzabile. Camarda, invece, rappresentava soprattutto un capitale tecnico e mediatico: non era ancora il centravanti titolare della salvezza, ma la sua uscita riduce ulteriormente le soluzioni offensive.

A questi nomi si aggiungono situazioni da monitorare. Falcone resta un profilo osservato da club importanti. Banda ha mercato all’estero. Gallo è un giocatore che può attirare interesse. Se il Lecce dovesse perdere un altro titolare o un elemento centrale, il mercato in entrata diventerebbe ancora più urgente.

Strategia o difficoltà?

La società può leggere questa attesa come prudenza. Il Lecce non vuole pagare più del dovuto, non vuole prendere giocatori solo per muovere il tabellone e sa che alcune occasioni possono aprirsi più avanti, quando club più grandi dovranno sfoltire le rose.

È una strategia comprensibile. Ma c’è un rischio: arrivare troppo lunghi. La Serie A non perdona partenze lente, soprattutto per chi deve lottare nella parte bassa della classifica. Ogni punto nelle prime giornate può diventare decisivo a maggio.

La vera domanda è se il Lecce stia aspettando perché ha già i colpi in canna o se stia faticando a chiudere le operazioni. La differenza è enorme. Nel primo caso, il silenzio è tattica. Nel secondo, può diventare un campanello d’allarme.

Le piste calde: attacco, fasce e difesa

I nomi accostati al Lecce raccontano bene le priorità. In attacco si guarda a profili in grado di affiancare o insidiare Stulic. Il nome di Robbie Ure è stato collegato ai giallorossi, con il club salentino interessato a una punta giovane ma già produttiva. La strada non è semplice, perché la concorrenza e le richieste economiche possono alzare il prezzo.

Sulle fasce, il Lecce deve accelerare. Il reparto è corto e la possibile uscita di Banda renderebbe tutto ancora più complicato. Servono esterni compatibili con il calcio di Di Francesco: rapidi, intensi, disposti a lavorare senza palla e capaci di portare numeri offensivi.

In difesa, invece, il club valuta opportunità e profili di esperienza. Una squadra che deve salvarsi ha bisogno di almeno due livelli: giovani da far crescere e giocatori capaci di reggere i momenti difficili. La sola linea verde può non bastare.

Perché il Lecce non può sbagliare il prossimo colpo

Il primo acquisto avrà un peso simbolico e tecnico. Simbolico, perché dovrà sbloccare un mercato percepito come troppo fermo. Tecnico, perché dovrà indicare la direzione scelta dal club. Un giovane da valorizzare? Un giocatore esperto? Una punta? Un esterno? Un difensore?

La risposta dirà molto sul Lecce che sta nascendo. Se arriverà un centravanti, il messaggio sarà chiaro: aumentare il peso offensivo. Se arriverà un esterno, la priorità sarà dare ampiezza a Di Francesco. Se arriverà un centrocampista, il club vorrà prima riequilibrare la mediana dopo l’uscita di Ramadani.

In ogni caso, il tempo stringe. Il Lecce ha costruito negli anni la sua permanenza in Serie A con programmazione, idee e coraggio. Ora deve dimostrare di saper aprire un nuovo ciclo senza perdere quella lucidità.

Lecce, il mercato deve accendersi adesso

Il Lecce non è ancora in ritardo irreparabile, ma è entrato nella fase in cui l’attesa comincia a pesare. Il ritiro è partito, Di Francesco lavora, i tifosi osservano e il tabellone degli acquisti resta vuoto se si considerano solo i nuovi innesti da altri club.

La prudenza può essere una virtù. L’immobilismo no. La differenza la faranno le prossime mosse.

Per salvarsi ancora, il Lecce avrà bisogno di idee, ma anche di giocatori pronti. Esterni, punta, profondità della rosa, gestione delle uscite: tutto passa da un mercato che deve sbloccarsi in fretta. Il primo colpo non servirà solo a riempire una casella. Servirà a dare un segnale.