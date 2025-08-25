Roma, Gasperini chiarisce sul caso Sancho: “Non ha mai detto no”

Gasperini - Stadiosport.it

La situazione legata a Jadon Sancho continua a tenere banco nella capitale. Nonostante le voci circolate negli ultimi giorni, che parlavano di un rifiuto dell’esterno inglese alla proposta della Roma, Gian Piero Gasperini ha voluto fare chiarezza dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna allo Stadio Olimpico.

“Sancho non ha mai detto no alla Roma”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso ai microfoni di RAI. Una precisazione importante, che smentisce le indiscrezioni secondo cui l’ex talento del Manchester United avrebbe già respinto l’offerta capitolina.

Tuttavia, la strada per portare Sancho a Roma resta complicata. Secondo le ultime indiscrezioni, il club giallorosso avrebbe già trovato un accordo con il Manchester United per il trasferimento, ma la vera difficoltà risiede nel convincere il giocatore ad accettare la destinazione. A confermarlo è stato anche il direttore sportivo Frederic Massara, che ai microfoni di DAZN ha ammesso come “Sancho sembri mancare di motivazioni per sposare il progetto giallorosso”.

Intanto, la Roma ha già rafforzato il reparto offensivo con gli arrivi in prestito di Evan Ferguson e Leon Bailey. Purtroppo, però, l’esterno giamaicano ha subito un infortunio durante il primo allenamento a Trigoria e dovrà rimanere fermo per circa un mese, complicando ulteriormente le rotazioni offensive a disposizione di Gasperini.

La situazione di Sancho resta quindi in sospeso: da un lato c’è la disponibilità del Manchester United a cederlo, dall’altro la mancanza di un sì deciso da parte del giocatore. La Roma continua a sperare, ma il tempo stringe e il mercato estivo entra nella sua fase cruciale.