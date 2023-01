Roma-Fiorentina 2-0, voti e pagelle: “Dybala fondamentale, Dodò disastroso”

La Roma vince in casa e sfrutta la doppietta di Dybala per festeggiare i 3 punti.

Toda “Joya”, toda belezza.

Il tango argentino del numero 10 giallorosso suona insistentemente anche nella notte dello Stadio Olimpico di Roma dove la magie di Paulo Dybala riecheggiano prepotenti distruggendo le speranze della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I Viola, a dire la verità, non approcciano male al match, ma incappano in una nota decisamente stonata che è rappresentata dal brasiliano Dodo che chiude il suo match con un’espulsione, per doppia ammonizione, rimediata al 24esimo del primo tempo.

Vista l’inferiorità numerica per 70 minuti, la Fiorentina non trova le misure per poter fronteggiare la Roma, al quale bastano due colpi ben assestati da Dybala per ottenere la vittoria.

Menzione speciale per Tammy Abraham che si scopre assistman servendo due volte l’argentino nei due gol giallorossi.

Per la Fiorentina, invece, poco altro da segnalare: Jovic è nuovamente impalpabile, Ikonè fatica a imporsi e la squadra gira a fatica.

Mourinho si gode la vittoria nella maniera più classica e ovvia, ovvero difendendo il risultato e amministrando i momenti di gioco sfruttando le debolezze degli avversari.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non troppe difficoltà per l’estremo difensore giallorosso che si impegna solo su Kouamè negli ultimi minuti.

Mancini 6,5: E’ un muro. L’attacco della Fiorentina fatica a sfondare dalle sue parti, visto che il centrale italiano è in giornata di grazia. Si occupa anche di impostare le azioni dal basso.

Smalling 6: Come sempre, una buona partita, nonostante l’ammonizione che pesava su di lui fin dal primo tempo.

Kumbulla 6: La sua presenza risulta importante per Mourinho e la squadra. Difensivamente non commette alcune sbavature.

Celik 6: Qualche errore in fase d’appoggio, ma anche tanta corsa e una buona fase difensiva. Non rischia troppo e non perde le marcature nella sua fascia.

Bove 6: Prima sfida da titolare di Serie A e tutto sommato, non sfigura. Ha personalità e non si tira indietro nelle lotte contro il centrocampo della Fiorentina. Anche dal punto di vista della qualità, tranne qualche sbavatura, si fa apprezzare (Dal 66′ Matic 6: Entra per dare solidità alla squadra e ci riesce).

Cristante 6,5: E’ l’uomo ovunque della Roma. Tanta sostanza, personalità e agonismo che servono ai giallorossi per vincere i duelli contro i Viola e per “caricarsi” a livello emotivo. Protagonista anche nell’azione che ha portato al 2-0 giallorosso.

Zalewski 6,5: Partita buona del giovane esterno che dimostra, nuovamente, di saper fare entrambe le fasi con qualità. La cosa più importante, però, la fa nel primo tempo dove è “vittima” dei due falli che mandano Dodò sotto la doccia dopo soli 24 minuti. (Dal 66′ Spinazzola 6: Buon ingresso in campo, nessuna sbavatura).

Pellegrini 6: Il capitano giallorosso ci ha abituato a partite esaltanti. Questa, di certo, non è una di quelle notti da incorniciare, ma la sua partita è sufficiente per permettere ai compagni di vincere il match. (Dal 74′ Tahirovic 6: Cresce sempre di più il giovane talentino giallorosso. Entra bene).

Dybala 8: Anche oggi, una vera “Joya”. Leader tecnico della Roma, decisivo quando serve e dotato di infinita qualità. I giallorossi si aggrappano a lui per iniziare qualsiasi azione e Dybala risponde presente in ogni zona del campo. Ispira e si porta a casa una decisiva doppietta. (Dall’89’ Belotti sv)

Abraham 7,5: In attesa del Tammy goleador, abbiamo rivisto il Tammy trascinatore della Roma. Partita ineccepibile del giallorosso che ha aiutato la squadra in tutti i modi possibili e si scopre perfetto asisstman servendo due palloni vincenti a Dybala. (Dall’89’ Solbakken sv)

José Mourinho 6: Roma autoritaria, senza strafare. Non si è visto molto a livello di gioco, ma i giallorossi, trascinati da Dybala, battono un cliente molto difficile. Certo, l’espulsione di Dodò ha ampiamente aiutato, ma la Roma è stata brava ad approfittarne.

Le pagelle della Fiorentina

Terracciano 5,5: Qualche parata interessante, ma anche una goffa scelta di tempo sul gol dell’1-0 giallorosso. La deviazione di Milenkovic lo sorprende, ma poteva fare di più.

Dodo 4: Follia totale del brasiliano che dopo il rigore “regalato” una settimana fa al Sassuolo, si fa espellere nel giro di 24 minuti per due falli su Zalewski. La Fiorentina aveva approcciato al match in un modo ottimale, dopo l’espulsione, però, i mezzi per reagire non c’erano. La colpa è sua.

Milenkovic 5: Serata no per il centrale viola che ci mette molta grinta e agonismo, ma è, suo malgrado, protagonista di entrambi i gol della Roma. Sul primo, devia il tiro di Dybala, sul secondo, tiene in gioco Abraham per il contropiede giallorosso.

Igor 5,5: Qualche sbavatura di troppo, nonostante cerchi, più del compagno, di impostare e incoraggiare i compagni ad andare in avanti.

Biraghi 5,5: Paga qualcosa sia in fase offensiva, sia in quella difensiva. Non fa vedere nessuno dei suoi cross, anzi, li sbaglia quasi tutti e dopo l’espulsione di Dodo, non può permettersi grandi falcate offensive.

Amrabat 5,5: Non ha ancora la miglior forma, dopo lo splendido mondiale giocato, ma il problema è che negli schemi della Fiorentina non si trova ancora con la stessa fiducia che aveva con le maglie di Verona e Marocco. Bravo in fase difensiva, sembra essere in difficoltà quando deve impostare.

Duncan 6: Inizio buono di gara, poi è la vittima sacrificale dell’espulsione di Dodo. (Dal 29’ Venuti 6: Non commette particolari errori. Forse un po’ timido e senza spirito di intraprendenza, ma nel complesso è preciso nonostante una partita difficile).

Ikone 5: Veloce, ma nulla più. Punta l’uomo, ma non lo salta; prova a convergere al centro, ma non crea; cerca di rendersi pericoloso, ma non tira ne fa assist. Incompiuto. (Dal 46’ Gonzalez 5,5: Più nervoso che risolutivo. Ovviamente la Fiorentina cerca da lui l’ispirazione giusta per poter ribaltare il match, ma non sembra la giornata adatta visto che le fiammate arrivano raramente).

Bonaventura 5,5: L’inizio è incoraggiante e Jack mostra le sue grandi qualità. La fiamma, però, si spegne totalmente nel secondo tempo e nell’arco dei 90 minuti sono molti gli errori che lo hanno visto protagonista. (Dall’85’ Castrovilli sv)

Kouame 5,5: Non si rende troppo pericoloso. Agisce nelle zone larghe del campo per raccogliere sponde e provare a ravvivare i compagni. Ci riesce poche volte, nonostante sfiori il gol nel finale.

Jovic 5: Indolente. L’avvio di match sembra interessante e Smalling deve subito spendere un’ammonizione nel duello con lui. Poi scompare totalmente come troppo spesso sta accadendo in questa stagione. Non riesce ancora a prendersi la Fiorentina. (Dal 46’ Barak 5,5: Paga la confusione generale data anche dalla difficoltà tattica di giocare in 10. Qualche giocata interessante, ma fine a se stessa)

Vincenzo Italiano 5,5: Il giocattolo non funziona come lo scorso anno ed è evidente. Manca Vlahovic? Manca Torreira? Di certo sembra mancare qualità e mordente a questa squadra. Nonostante ciò, le premesse della sfida contro la Roma non sembravano malvage, ma l’espulsione di Dodo condanna i Viola alla sconfitta.