Roma-Feyenoord, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho “E’ il momento di scrivere la storia”

Il tecnico portoghese ha parlato in vista della finale di Conference League.

Gli ultimi 90 minuti (o forse anche più) della stagione della Roma saranno anche i più cruciali e importanti per permettere di trarre un giudizio sulla stagione dei giallorossi.

Dopo tempo ormai immemore, i giallorossi tornano a giocarsi una finale di una coppa europea e lo faranno a Tirana di fronte ad un agguerritissimo Feyenoord che andrà, anch’essa, a caccia della prima Conference League della storia.

Saranno anche gli ultimi 90 minuti della prima stagione giallorossa di Josè Mourinho che ha già la possibilità di incidere il proprio nome nel firmamento calcistico e nel calcio di Roma.

La prima finale di Conference League della storia coincide anche con l’ultima conferenza stampa pre-partita del mister portoghese che ha rimarcato più volte la voglia di vincere questo trofeo.

L’obiettivo è “fare la storia della Roma” ed essendo arrivati fino in fondo non è sicuramente il momento di fermarsi. Per scrivere la storia serviranno tutti gli effettivi ed è anche per questo che sia Mkhitaryan, che Spinazzola saranno presenti per il match.

La Conference League è stato un lunghissimo viaggio arrivato al culmine in una settimana che ha già regalato alla Roma la possibilità di accedere, tramite il quinto posto in campionato, alla prossima Europa League. Resta solo da aggiungere quest’ultimissimo tassello nel puzzle capitolino e per farlo bisogna vincere.

A Tirana c’è un bel clima anche da parte della tifoseria, probabilmente trascinata dalla voglia di veder trionfare l’albanese, dunque connazionale, Kumbulla e Mourinho ammette che lo stadio è molto bello per la partita.

Le finali europee si affrontano da squadra cercando di andare oltre i propri limiti e anche lo Special One, che in carriera ha vinto praticamente di tutto, è emozionato per questa finale.

Lontani, ma vicini con il cuore, saranno gran parte dei tifosi della Roma che hanno già ufficializzato il tutto esaurito allo Stadio Olimpico per vedere la partita sul maxi schermo.

Servirà, di certo, la miglior Roma della stagione per alzare al cielo di Tirana la prima UEFA Conference League della storia e decretare Josè Mourinho come primo allenatore ad aver vinto tutti i maggiori trofei indetti dalla UEFA.

90 minuti separano la Roma dalla storia.