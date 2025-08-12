Abde Ezzalzouli - Stadiosport.it

Roma e Como mettono nel mirino Abde Ezzalzouli: l’esterno del Betis piace in Serie A

Il nome di Abde Ezzalzouli torna a scaldare il mercato italiano. Dopo l’interesse manifestato dal Como nelle scorse settimane, ora anche la Roma avrebbe inserito l’esterno offensivo del Real Betis nella lista dei possibili rinforzi per la sessione estiva. La notizia arriva da Sky Sport Italia, che conferma come il giocatore sia sotto osservazione da parte della dirigenza giallorossa.

L’ala marocchina, 23 anni, è già nota agli appassionati per un percorso di crescita che lo ha visto passare dall’Hércules all’Osasuna, fino a vestire la maglia del Barcellona, prima del trasferimento definitivo al Betis nell’estate 2023 per circa 7,5 milioni di euro. Legato al club andaluso da un contratto valido fino a giugno 2029, Ezzalzouli ha disputato una stagione di alto profilo: 49 presenze ufficiali, 9 gol e 5 assist, con la ciliegina della rete segnata nella semifinale di Conference League contro la Fiorentina.

Sul piano internazionale, il talento di Beni Mellal può già vantare 23 presenze con la nazionale maggiore del Marocco, arricchite da 2 gol e 3 assist. La sua velocità, il dribbling e la capacità di adattarsi su entrambe le fasce lo rendono un profilo ideale per il calcio offensivo voluto dal nuovo tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, che considera le corsie esterne fondamentali per sviluppare il suo gioco verticale e aggressivo.

Il Como, dal canto suo, non ha ancora mollato la presa e potrebbe tornare alla carica, ma la concorrenza della Roma rappresenta un ostacolo importante. La sensazione è che la prossima mossa dipenderà dalle valutazioni economiche del Betis, che non ha necessità immediata di vendere ma potrebbe aprire alla cessione di fronte a un’offerta significativa.