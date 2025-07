Roma, doppio colpo in vista: pressing su Wesley e El Aynaoui, ma le offerte non bastano

La Roma prosegue nella definizione del proprio mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare difesa e centrocampo, ma si scontra con vincoli economici stringenti che impongono trattative a rilancio graduale. Due i nomi in cima alla lista: Wesley del Flamengo e Neil El Aynaoui del RC Lens. Entrambe le operazioni, tuttavia, hanno subito una battuta d’arresto iniziale.

Il club giallorosso ha presentato una prima offerta da 20 milioni di euro più bonus per il terzino brasiliano Wesley, ma la proposta è stata respinta dal Flamengo, che continua a mantenere una richiesta ferma di 25 milioni più bonus. I contatti tra le parti sono comunque aperti e la Roma è intenzionata a rilanciare pur restando entro parametri sostenibili.

Parallelamente, secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, la dirigenza capitolina sta preparando anche una prima proposta ufficiale al RC Lens per il centrocampista El Aynaoui, valutato circa 30 milioni di euro complessivi. L’offerta iniziale dovrebbe aggirarsi attorno ai 22 milioni più 3 milioni di bonus, ma difficilmente sarà sufficiente per chiudere subito l’affare.

Entrambi i calciatori avrebbero già espresso gradimento per la destinazione romana e sarebbero pronti a raggiungere la squadra di Gian Piero Gasperini, ma la strategia del club impone tempi lunghi e pazienza, sia ai tifosi che agli stessi giocatori in attesa del via libera.

L’obiettivo della Roma resta quello di rafforzare la rosa senza sforare i limiti imposti dal bilancio e dalle direttive UEFA, motivo per cui le operazioni verranno costruite passo dopo passo, cercando margini di trattativa e modalità di pagamento dilazionate. Le prossime settimane saranno decisive.