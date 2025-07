Mercato Roma, doppio colpo in arrivo: 25 milioni per Wesley e sorpasso su Ghilardi

La Roma alza il tiro sul mercato: come previsto, il club giallorosso ha rilanciato l’offerta per Wesley França del Flamengo, salendo a 25 milioni di euro complessivi, comprensivi di bonus. La prima proposta, da 20 milioni più 2 di bonus, era stata rifiutata, ma il nuovo rilancio è stato formalizzato e ora si attende la risposta definitiva del club brasiliano. A giocare a favore della Roma c’è la volontà del calciatore, che ha già espresso il desiderio di trasferirsi allo Stadio Olimpico.

Parallelamente, la società capitolina continua a muoversi anche sul fronte difensivo. Il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini ha indicato come priorità un rinforzo in retroguardia, e il nome più caldo è quello di Daniele Ghilardi, centrale classe 2002 dell’Hellas Verona, reduce da una stagione in crescita e punto fermo dell’Italia Under-21.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, la Roma avrebbe superato l’offerta del Real Betis, già interessato al difensore. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Ghilardi si è affermato in Serie A con la maglia del Verona dopo esperienze in prestito a Mantova e Sampdoria.

Il doppio colpo Wesley-Ghilardi rappresenterebbe un investimento strategico per il presente e il futuro del progetto targato Gasperini: qualità, gioventù e duttilità per un tecnico abituato a valorizzare i talenti.